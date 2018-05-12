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14:09 (мск), источник: Комсомольская правда

В Молдове арестован бывший высокопоставленный чиновник

Он нанес государству ущерб на 1,5 миллиона евро.

Источник: Комсомольская правда

Бывший советник Вячеслава Негруцэ арестован по обвинению в организации подставных тендеров по закупке корочек для паспортов со встроенным чипом. Прокуратура по борьбе с коррупцией подтвердила задержание Вячеслава Мэмэлигэ, бывшего советника при Министерстве финансов, в период, когда ведомство возглавлял Вячеслав Негруцэ. Мэмэлигэ обвиняют в превышении служебных полномочий, что привело к тяжким последствиям и ущербу, превышающему 1,5 млн. евро.

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«Мы расследуем законность проведения тендеров по закупке корочек для паспортов со встроенным чипом. Уголовное дело было начато 18 мая 2017 года. Обвиняемый Вячеслав Мэмэлигэ, который на тот момент являлся председателем межминистерской рабочей группы по проведению данных тендеров, был задержан 3 апреля 2018, а 5 мая суд удовлетворил ходатайство прокуроров об аресте обвиняемого на 30 суток. 2 мая 2018 арест был продлен еще на 30 суток», — заявила для Ziarul National Анастасия Михалчану, пресс-секретарь Прокуратуры по борьбе с коррупцией.

Ранее пресса писала, что в 2012 было закуплено 1,5 млн. корочек для паспортов у фирмы, которая запросила 9 млн. евро. В 2017 за аналогичное число корочек власти заплатили лишь 5,4 млн. евро, что и стало поводом для начала расследования. В 2012 именно Министерство финансов было ответственно за переговоры по контрактам о закупке паспортных корочек. Ведомство возглавлял тогда Вячеслав Негруцэ, ставленник ЛДПМ. Сам Негруцэ отрицает свою причастность к этому и отвергает все обвинения. Бывший госчиновник ранее был замечен в другом скандальном деле. Его приговорили к 3 годам условно в деле по причине сомнительной выдачи компенсации ущерба Пантелею Сандулаки, бывшему либерал-демократу и депутату Парламента.

Вячеслав Негруцэ был обвинен в 2013 году, после того как возглавляемое им Министерство финансов перевело 400 тыс. евро на счет Пантелея Сандулаки в качестве морального ущерба. При этом судебное решение о возмещении компенсации Сандулаки не было окончательным. Более того, представители Минфина не обжаловали это решение в высшей инстанции. Позже с жалобой в суд обратилась Генеральная прокуратура. В результате Высшая судебная палата снизила сумму морального ущерба Сандулаки до 1 тыс. евро. Но хотя бывшего депутата обязали вернуть в государственную казну 399 тыс. евро, бывший либерал-демократ не возместил деньги в госбюджет по сей день. Это дело вызвало широкий резонанс в обществе. А в 2013 году Вячеслав Негруцэ ушел в отставку.

 В Молдове арестован бывший высокопоставленный чиновник
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