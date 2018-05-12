На Украине объяснили, почему Киев не может претендовать на Крым

Источник: Reuters

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По словам журналиста, Россия за пять лет (2015−2020) потратит на развитие инфраструктуры полуострова около 25 миллиардов долларов (согласно постановлению правительства, на реализацию федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года выделено более 825 миллиардов рублей. — Прим. ред.). На Украине же в 2013 году на Крым выделили всего девять миллионов долларов, отметил Ткачев.

«Когда политические украинцы утверждают, что Крым их, спросите: а у них деньги-то на Крым есть?» — написал журналист в Facebook.

Он также предположил, что Украине не хватило бы денег, чтобы «привести в порядок» собственную инфраструктуру. Для этого, как считает журналист, потребовалось бы вкладывать в нее по десять миллиардов долларов в течение десяти лет.