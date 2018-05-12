Президент принял командующего Центральным командованием ВC США
12 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял командующего Центральным командованием Вооружённых Сил США генерала Джозефа Вотела.
12 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял командующего Центральным командованием Вооружённых Сил США генерала Джозефа Вотела.
Глава Узбекистана отметил динамично развивающиеся отношения стратегического партнёрства и многопланового сотрудничества между Узбекистаном и США, в том числе в политической,
В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам взаимодействия в области безопасности, военного и
Стороны обсудили актуальные вопросы противодействия современным вызовам и угрозам обеспечения стабильности в регионе, а также мирного урегулирования ситуации в Афганистане.
Генерал Дж. Вотел выразил глубокую благодарность Главе нашего государства за тёплый приём и передал искренние приветствия Президента США Дональда Трампа.
Подчёркнуто, что американская сторона высоко оценивает и поддерживает итоги Международной конференции по Афганистану, проведённой по инициативе Президента Узбекистана в марте этого года в г. Ташкенте.
Было особо отмечено, что обеспечение мира и стабильности в этой стране открывают широкие возможности для наращивания регионального
В завершение беседы выражена твёрдая убежденность, что предстоящий официальный визит Президента Республики Узбекистан в США выведет