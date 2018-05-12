Президент принял командующего Центральным командованием ВC США

Источник: Uzdaily.uz

Глава Узбекистана отметил динамично развивающиеся отношения стратегического партнёрства и многопланового сотрудничества между Узбекистаном и США, в том числе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, технологической, культурно-гуманитарной и других сферах.

В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам взаимодействия в области безопасности, военного и военно-технического сотрудничества, сообщает пресс-служба Президента Узбекистана.

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Стороны обсудили актуальные вопросы противодействия современным вызовам и угрозам обеспечения стабильности в регионе, а также мирного урегулирования ситуации в Афганистане.

Генерал Дж. Вотел выразил глубокую благодарность Главе нашего государства за тёплый приём и передал искренние приветствия Президента США Дональда Трампа.

Подчёркнуто, что американская сторона высоко оценивает и поддерживает итоги Международной конференции по Афганистану, проведённой по инициативе Президента Узбекистана в марте этого года в г. Ташкенте.

Было особо отмечено, что обеспечение мира и стабильности в этой стране открывают широкие возможности для наращивания регионального торгово-экономического сотрудничества, реализации крупных инфраструктурных проектов в интересах Афганистана и всех государств региона.