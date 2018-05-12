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22:40 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Консул Украины поехал в Ейск требовать освобождения моряков

Консул Украины выехал в Ейск для выяснения обстоятельств задержания двоих украинских рыбаков и с требованием освободить их.

«Пограничная служба города Ейск (Россия) отказалась предоставить информацию о возможном пребывании там пропавших в Азовском море граждан Украины, консул выехал на место с целью выяснения причин и обстоятельств задержания и требованием немедленно освободить их», — сообщил в комментарии украинскому агентству УНН заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины — начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.

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Напомним, в отношениях России и Украины разгорается новый конфликт, грозящий открытым противостоянием в Азовском и Черном морях. Его эскалацию вызвало задержание российскими пограничниками у берегов Крыма украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041.

Инциденту предшествовало ужесточение Москвой мер безопасности в Керченском проливе, включающее досмотр судов, следующих в порт Мариуполя. Украинская сторона продолжает удерживать экипаж российского судна «Норд», задержанного в Азовском море. На Украине заговорили о возможной морской блокаде со стороны России и путях ее преодоления.

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