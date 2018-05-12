В Тбилиси проходит акция протеста с требованием отставки премьера
В центре Тибилиси проходит крупная акция протеста с требованием отставки
В центре Тибилиси проходит крупная акция протеста с требованием отставки
ТБИЛИСИ, 12 мая — РИА Новости. В ночь на субботу организаторы ночных клубов заявили в соцсетях, что в заведения ворвался спецназ и правоохранители. Они призвали всех сторонников собраться в знак поддержки. В течение всей ночи у здания парламента собирались сотни человек, которые выражали протест в связи со спецоперацией МВД.
В результате спецоперации МВД задержало восемь наркореализаторов.
Министерство пояснило, что проведенная накануне спецоперация по задержанию накрореализаторов была связана с частыми случаями гибели и интоксикации молодых людей.
«Мы не отступим до тех пор, пока в отставку не уйдут премьер и министр внутренних дел. Мы против насилия, дайте нам свободу! Одумайтесь! Сегодня собрались прогрессивно мыслящие молодые люди. С сегодняшнего дня все мы должны защищать наши права, мы верим, что ни клуб, ни фестиваль и ни мирная акция не проводится только ради тусовки, мы не наркоманы. Будьте свободными!» — заявил один из организаторов акции у микрофона.
Полиция стоит вдоль тротуара, чтобы не позволить участникам акции перекрыть проезжую часть.