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17:21 (мск), источник: РИА Новости

В Тбилиси проходит акция протеста с требованием отставки премьера

В центре Тибилиси проходит крупная акция протеста с требованием отставки премьер-министра Грузии Георгия Квиркиашвили и главы МВД Георгия Гахарии после проведенной накануне спецоперации с участием спецназа по задержанию наркореализаторов в ночных клубах, передает корреспондент РИА новости.

Источник: РИА Новости

ТБИЛИСИ, 12 мая — РИА Новости. В ночь на субботу организаторы ночных клубов заявили в соцсетях, что в заведения ворвался спецназ и правоохранители. Они призвали всех сторонников собраться в знак поддержки. В течение всей ночи у здания парламента собирались сотни человек, которые выражали протест в связи со спецоперацией МВД.

В результате спецоперации МВД задержало восемь наркореализаторов.

По данным телекомпании «Рустави 2», всего в клубах были задержаны около 70 человек, при этом в МВД отметили, что все задержанные по административному правонарушению уже освобождены.

Министерство пояснило, что проведенная накануне спецоперация по задержанию накрореализаторов была связана с частыми случаями гибели и интоксикации молодых людей.

«Мы не отступим до тех пор, пока в отставку не уйдут премьер и министр внутренних дел. Мы против насилия, дайте нам свободу! Одумайтесь! Сегодня собрались прогрессивно мыслящие молодые люди. С сегодняшнего дня все мы должны защищать наши права, мы верим, что ни клуб, ни фестиваль и ни мирная акция не проводится только ради тусовки, мы не наркоманы. Будьте свободными!» — заявил один из организаторов акции у микрофона.

Протестующие также требуют «наказать» всех ответственных за прошедшую спецоперацию, объявить этот день «черной пятницей».

Полиция стоит вдоль тротуара, чтобы не позволить участникам акции перекрыть проезжую часть.

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