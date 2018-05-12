В Пхеньяне сообщили о начале работ по закрытию крупнейшего ядерного полигона

Источник: Reuters

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU — В Северной Корее объявили, что ведут работы по закрытию полигона Пунгери, на котором проводились испытания ядерного оружия, сообщает в субботу южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на официальные СМИ КНДР.

В МИД КНДР отметили, что северокорейская сторона «принимает меры технического характера, направленные на закрытие северного полигона». Делается это, как подчеркнули в министерстве, «для обеспечения транспарентности в том, что касается прекращения ядерных испытаний».

Кроме того, Пхеньян планирует проведение с 23 по 25 мая церемонии по случаю закрытия полигона.

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По сообщению «Ренхап», власти КНДР предупреждают, что только журналисты из России, США, Южной Кореи, КНР и Великобритании будут допущены к освещению мероприятий.

В конце апреля Северная Корея обязалась закрыть свой крупнейший ядерный полигон Пунгери в мае текущего года. Сообщалось, что Пхеньян намерен осуществить закрытие публично и продемонстрировать этот процесс Югу, пригласив журналистов и экспертов.