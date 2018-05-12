В Пхеньяне сообщили о начале работ по закрытию крупнейшего ядерного полигона
Официальная церемония закрытия, на которую пустят журналистов, состоится в конце месяца.
Официальная церемония закрытия, на которую пустят журналистов, состоится в конце месяца.
Москва. 12 мая. INTERFAX.RU — В Северной Корее объявили, что ведут работы по закрытию полигона Пунгери, на котором проводились испытания ядерного оружия, сообщает в субботу южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на официальные СМИ КНДР.
В МИД КНДР отметили, что северокорейская сторона «принимает меры технического характера, направленные на закрытие северного полигона». Делается это, как подчеркнули в министерстве, «для обеспечения транспарентности в том, что касается прекращения ядерных испытаний».
По сообщению «Ренхап», власти КНДР предупреждают, что только журналисты из России, США, Южной Кореи, КНР и Великобритании будут допущены к освещению мероприятий.
В конце апреля Северная Корея обязалась закрыть свой крупнейший ядерный полигон Пунгери в мае текущего года. Сообщалось, что Пхеньян намерен осуществить закрытие публично и продемонстрировать этот процесс Югу, пригласив журналистов и экспертов.
Незадолго до этого лидер КНДР Ким Чен Ын ранее объявил о приостановке с 21 апреля испытаний ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. Северокорейский лидер подчеркнул, что такая политика будет «основанным на самой научной и революционной линии партии новым стратегическим курсом».