Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Этих слов ждала вся Украина»: сети обсуждают смелость "Интера"
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Надя Ручка рассмешила соцсети забавным фото маленького сына
Поклонская отреагировала на "скучающее" фото с инаугурации Путина
Беллу Хадид и The Weeknd «поймали» за поцелуями в Каннах
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Латыши забыли русский, а теперь теряют работу
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
СМИ о задохнувшемся пилоте США: Летел бомбить Сирию и умер
СМИ: Аваков назвал "варварством" "новое" оружие РФ
Стало известно о новом бизнесе Лужкова
Украина раскрыла убийство экс-депутата из РФ
СМИ: единственный сын Светланы Немоляевой вновь женился
СМИ о задохнувшемся пилоте США: Летел бить Сирию
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
20:26 (мск), источник: Янтарный край

Ольге Голодец: Калининградская область готова к приему гостей чемпионата мира по футболу

В Калининград 12 мая с рабочим визитом прибыла и.о. зампреда правительства России Ольга Голодец.

Источник: Янтарный край

Не успев спуститься с трапа, госпожа Голодец отправилась осматривать аэропорт Храброво. Важность объекта велика, ведь в дни чемпионата мира по футболу — то есть через месяц — его способность достигнет 1950 человек в час в одном направлении. В аэропорту будут работать схемы реверсивного движения пассажиров. Также будет установлено 38 дополнительных мобильных кабин паспортного контроля. Кроме того, активное участие в организации работы аэровокзала во время чемпионата мира по футболу примут волонтеры.

Губернатор Антон Алиханов заявил, что в течение трех тестовых матчей отработаны логистика, работа волонтеров, правоохранительных структур и медицинского персонала. Также глава региона отметил, что практически проданы все билеты на матчи чемпионата мира, ожидается большое количество болельщиков не только из России, но и зарубежных стран.

«Работы на объектах завершаются. Уже сегодня можно говорить, что Калининградская область готова к приему гостей, которые захотят посетить регион во время чемпионата мира по футболу», — сказала Голодец и отправилась в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи в Калининграде, где завершается ремонт реконструированного здания, идет расстановка мебели и пусконаладочные работы оборудования.

Параллельно в БСМП проводится благоустройство и озеленение территории. Завершена укладка плитки на площадке перед новым корпусом и подъездных путях, которые были расширены для проезда в случае необходимости специализированной пожарной техники, установлены фонари освещения и разбиты газоны. Также перед центральным зданием БСМП для посетителей уже открыта новая удобная автопарковка на 60 машиномест.

Все новости региона
Ольга Голодец: Калининградская область готова к приему гостей чемпионата мира по футболу
У Дональда Трампа появится возможность выйти из договора о РСМД
Чем недовольны ректоры лучших вузов страны
Истребители ВВС США вышли на перехват российских Ту-95
Скончался актер из «Закрытой школы» и «Спящих» Юрий Киндрат
В Тбилиси требуют отставки премьера после проверки ночных клубов
ПФР назвал возраст самого пожилого пенсионера в стране
Фрегат ВМФ РФ установил наблюдение за авианосцем США
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Белорусские хоккеисты вылетели из элитного дивизиона ЧМ Еще перед стартом в белорусской команде не скрывали, что встреча с австрийцами станет одной ключевых на турнире
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018 Престижный киносмотр продолжается: главные звезды мира кино блистают на красных дорожках на Лазурном берегу
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых странных зданий мира (фото)
Испания ограничивает аренду жилья для туристов
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь