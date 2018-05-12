Ольге Голодец: Калининградская область готова к приему гостей чемпионата мира по футболу

Источник: Янтарный край

Не успев спуститься с трапа, госпожа Голодец отправилась осматривать аэропорт Храброво. Важность объекта велика, ведь в дни чемпионата мира по футболу — то есть через месяц — его способность достигнет 1950 человек в час в одном направлении. В аэропорту будут работать схемы реверсивного движения пассажиров. Также будет установлено 38 дополнительных мобильных кабин паспортного контроля. Кроме того, активное участие в организации работы аэровокзала во время чемпионата мира по футболу примут волонтеры.

Губернатор Антон Алиханов заявил, что в течение трех тестовых матчей отработаны логистика, работа волонтеров, правоохранительных структур и медицинского персонала. Также глава региона отметил, что практически проданы все билеты на матчи чемпионата мира, ожидается большое количество болельщиков не только из России, но и зарубежных стран.

«Работы на объектах завершаются. Уже сегодня можно говорить, что Калининградская область готова к приему гостей, которые захотят посетить регион во время чемпионата мира по футболу», — сказала Голодец и отправилась в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи в Калининграде, где завершается ремонт реконструированного здания, идет расстановка мебели и пусконаладочные работы оборудования.