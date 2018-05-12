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20:01 (мск), источник: Интерфакс

В Армении назначено новое правительство

Президент Армен Саркисян своим указом утвердил состав кабинета министров.

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU -Президент Армении Армен Саркисян в субботу подписал указы о назначении новых министров в составе возглавляемого Николом Пашиняном правительства. Этими указами правительство полностью сформировано.

Как сообщает пресс-служба президента, депутат парламента, член ранее возглавляемой Пашиняном оппозиционной фракции «Елк» Мане Тандилян назначена министром труда и по социальным вопросам. Бывший замминистра финансов Атом Джанджугазян назначен министром финансов. Член оппозиционной фракции «Елк» Артак Зейналян назначен министром юстиции. Министром здравоохранения назначен Армен Торосян. Артур Хачатрян назначен министром сельского хозяйства. Левон Варданян — министром спорта и по делам молодежи. Бывший глава Минспорта Грачья Ростомян возглавил МЧС. Министром энергетических инфраструктур и природных ресурсов назначен Артур Григорян. Министром культуры — Лилит Макунц. Бывший министр охраны природы, член партии «Дашнакцутюн» Арцвик Минасян назначен министром экономического развития и инвестиций. Министром охраны природы назначен Эрик Григорян. Министром транспорта, связи и информационных технологий назначен Ашот Акопян. Министром диаспоры назначен Мхитар Айрапетян. Сурен Папикян назначен министром территориального управления и развития. Министром образования и науки назначен Араик Арутюнян. Давид Тоноян возглавил Минобороны. Постоянный представитель республики в ООН Зограб Мнацаканян стал главой МИДа.

Также президент Армении в субботу подписал указ об утверждении Мгера Григоряна в должности вице-премьера республики. Григорян является председателем правления армянского «Ардшинбанка».

8 мая президент Армении подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром республики. Ранее в тот же день парламент страны со второй попытке избрал Пашиняна на пост главы правительства. За его кандидатуру проголосовали 59 депутатов, против — 42. Для избрания ему требовалось минимум 53 голоса.

Согласно новой редакции Конституции Армении, премьер обладает всей полнотой власти в стране.

Пашинян занял премьерское кресло по итогам масштабных протестов в стране, которые начались в середине апреля. Оппозиция, которую он возглавлял, выступала против назначения лидера правящей партии, бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьера. В результате Саргсян согласился уйти в отставку.

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