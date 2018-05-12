Назарбаев поздравил 92-летнего премьера Малайзии с победой на выборах

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 12 мая — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму поздравления премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду, сообщила пресс-служба Акорды.

Назарбаев поздравил Махатхира Мохамада с победой его коалиции «Альянс надежды» на парламентских выборах и назначением на пост премьера.

«Результаты выборов стали доказательством веры народа в то, что под вашим мудрым руководством Малайзия в будущем достигнет новых высот. Подтверждением тому является ваш внушительный вклад в динамичное развитие Малайзии в 1981 — 2003 годах. Дружеские отношения между Казахстаном и Малайзией углубляются и всесторонне расширяются из года в год», — говорится в телеграмме.

Назарбаев также выразил уверенность в дальнейшем развитии плодотворного сотрудничества между двумя странами.

В завершение глава Казахстана пожелал Махатхиру Мохамаду успехов на его ответственном посту, а народу Малайзии — мира, благополучия и процветания.

Махатхир Мохамад, заняв пост главы правительства Малайзии в свои 92 года, став старейшим человеком в мире, избранным на пост премьер-министра. Впервые он стал премьер-министром Малайзии в 1981 году, когда ему было 56 лет, и покинул этот пост в 2003 году.