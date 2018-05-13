Глеб Никитин поздравил «Олимпиец» с победным завершением сезона

«Непростая гостевая победа над “Авангардом” позволила нам занять 12 место в турнирной таблице из 20 команд. Хороший результат для команды-новичка лиги и задел для большой работы в ближайшие месяцы. У нас создана прекрасная спортивная база. Впереди Чемпионат мира и матч за Суперкубок России. Нужно, чтобы и нижегородский футбол соответствовал заданной планке. Большая задача выполнена — впереди новые цели!», — заявил глава региона.