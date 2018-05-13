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10:40 (мск), источник: Нижегородская правда

Глеб Никитин поздравил «Олимпиец» с победным завершением сезона

12 мая 2018 года в Курске в рамках 38 тура ФНЛ нижегородский ««Олимпиец одержал победу над курским «Авангардом» со счетом 3:2. По итогам сезона «Олимпиец» занял 12 место в турнирной таблице.

Источник: РИА "Новости"

«Поздравляю нижегородский “Олимпиец” с победным завершением сезона!», — заявил глава региона.

«Непростая гостевая победа над “Авангардом” позволила нам занять 12 место в турнирной таблице из 20 команд. Хороший результат для команды-новичка лиги и задел для большой работы в ближайшие месяцы. У нас создана прекрасная спортивная база. Впереди Чемпионат мира и матч за Суперкубок России. Нужно, чтобы и нижегородский футбол соответствовал заданной планке. Большая задача выполнена — впереди новые цели!», — заявил глава региона.

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