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04:03 (мск), источник: РИА Новости

Трамп приветствовал закрытие ядерного полигона в КНДР

ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приветствовал готовящееся закрытие ядерного полигона в КНДР, о котором сообщили государственные СМИ в Пхеньяне.

Источник: AP 2018

«Северная Корея объявила, что в этом месяце они закроют ядерный испытательный полигон перед большой встречей в верхах 12 июня. Спасибо, очень умный и любезный жест!» — написал в Twitter Трамп, который планирует встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.

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