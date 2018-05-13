Трамп приветствовал закрытие ядерного полигона в КНДР

«Северная Корея объявила, что в этом месяце они закроют ядерный испытательный полигон перед большой встречей в верхах 12 июня. Спасибо, очень умный и любезный жест!» — написал в Twitter Трамп, который планирует встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.