Захарова привела доказательства лжи Украины в ООН

Источник: РИА "Новости"

На своей странице в социальной сети Facebook Захарова опубликовала скриншот приглашения постпредставительства Украины при ООН на мероприятие по борьбе с пропагандой и фейками, в котором сообщается, что оно проходит при участии Комитета ООН по информации.

Однако председатель комитета заявил, что никаких мероприятий под их эгидой проведено не было и попытался объяснить это украинской делегации, пишет телеканал «Звезда».

Кроме того, по словам представителя российского МИДа, в мероприятии предположительно приняла участие снайпер Юлия Матвиенко, участница проекта «Невидимый батальон», который реализуется при поддержке агентства США по международному развитию.