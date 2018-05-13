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08:44 (мск), источник: Известия

Захарова привела доказательства лжи Украины в ООН

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова привела доказательства лжи украинских властей, которые заявили, что организованное ими мероприятие о пропаганде и недостоверных новостях проходит под эгидой ООН.

Источник: РИА "Новости"

На своей странице в социальной сети Facebook Захарова опубликовала скриншот приглашения постпредставительства Украины при ООН на мероприятие по борьбе с пропагандой и фейками, в котором сообщается, что оно проходит при участии Комитета ООН по информации.

Однако председатель комитета заявил, что никаких мероприятий под их эгидой проведено не было и попытался объяснить это украинской делегации, пишет телеканал «Звезда».

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Кроме того, по словам представителя российского МИДа, в мероприятии предположительно приняла участие снайпер Юлия Матвиенко, участница проекта «Невидимый батальон», который реализуется при поддержке агентства США по международному развитию.

11 мая Захарова рассказала, что приглашенные украинской делегацией в здание ООН, угрожали российскому дипломату физической расправой. Их представили как ветеранов так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.

Захарова рассказала, как ветераны АТО угрожали россиянам в ООН
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11 мая© Ньюстюб
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