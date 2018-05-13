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10:49 (мск), источник: Интерфакс

В Тбилиси снесли палатки участников акции против жесткой борьбы с наркотиками

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU — В Тбилиси сотрудники патрульной полиции утром в воскресенье снесли палатки на площади перед зданием парламента, установленные ночью участниками акции, которые протестуют против проводимой государством жесткой политики борьбы с наркотиками, сообщили «Интерфаксу» в МВД республики.

Источник: Reuters

При этом сообщается, что полицейские задержали трех молодых людей на площади в состоянии алкогольного опьянения, но те заявили, что не имеют отношения к акции.

Несколько десятков участников акции, которые провели ночь в палатках, расценили действия полиции как провокацию, но не оказали сопротивления, заявил журналистам один из организаторов акции.

Организованный протест молодежи начался в субботу, после проведенной в двух ночных клубах Тбилиси спецоперации по задержанию торговцев наркотиками. На площади перед парламентом собрались несколько тысяч человек. На акции прозвучали требования об отставке премьер-министра и министра внутренних дел, которые якобы ответственны за проведенную силовую спецоперацию в ночных клубах электронной музыки, весьма популярных среди туристов.

Силовая операция по противодействию наркоторговле проводилась в ночных клубах «Басиани» и «Галери» в ночь на 12 мая. В заявлении МВД по ее итогам говорилось, что ведомство вместе с прокуратурой продолжает борьбу с наркоторговцами. Между тем посетители клубов, в которых прошла операция, заявляли, что подверглись насилию и унижению.

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