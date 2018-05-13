Высокопоставленный свердловский чиновник Михаил Астахов задержан силовиками
Как стало известно ЕАН, Михаил Астахов задержан сотрудниками силовых структур.
Как стало известно ЕАН, Михаил Астахов задержан сотрудниками силовых структур.
С 2000 года Астахов был заместителем директора, а после директором по управлению персоналом ОАО «СинТЗ», в 2004 году начал политическую карьеру, был избран депутатом городской думы города
«Губернатор был своевременно проинформирован о следственных действиях в отношении Астахова. Силовики работают, дождемся официальной информации», — заявил ЕАН директор Департамента информационной политики Александр Иванов.