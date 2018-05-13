Высокопоставленный свердловский чиновник Михаил Астахов задержан силовиками

С 2000 года Астахов был заместителем директора, а после директором по управлению персоналом ОАО «СинТЗ», в 2004 году начал политическую карьеру, был избран депутатом городской думы города Каменск-Уральского. С 2008 по 2017 год занимал должность мэра города, с 2016 года являлся главой Южного управленческого округа Свердловской области.