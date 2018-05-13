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12:19 (мск), источник: ЕАН

Высокопоставленный свердловский чиновник Михаил Астахов задержан силовиками

Как стало известно ЕАН, Михаил Астахов задержан сотрудниками силовых структур.

Источник: Reuters

С 2000 года Астахов был заместителем директора, а после директором по управлению персоналом ОАО «СинТЗ», в 2004 году начал политическую карьеру, был избран депутатом городской думы города Каменск-Уральского. С 2008 по 2017 год занимал должность мэра города, с 2016 года являлся главой Южного управленческого округа Свердловской области.

«Губернатор был своевременно проинформирован о следственных действиях в отношении Астахова. Силовики работают, дождемся официальной информации», — заявил ЕАН директор Департамента информационной политики Александр Иванов.

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