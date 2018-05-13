Чужой среди своих: чем займется Алексей Кудрин в Счетной палате
Это назначение окончательно исключит экономиста из реальной политики, но позволит бывшему министру финансов получить формальную должность.
Это назначение окончательно исключит экономиста из реальной политики, но позволит бывшему министру финансов получить формальную должность.
Новым главной Счетной палаты России должен стать бывший министр финансов и председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Ожидается, что информацию о новом назначении Кудрина официально подтвердят в понедельник, 14 мая.
Эта новость стала разочарованием для его сторонников и симпатизантов, которые ожидали важного поста для Кудрина в новом правительстве или в администрации президента. Впрочем, для внимательных наблюдателей в том, что Кудрина не позвали в кабинет министров, не было неожиданности. Ведь после своего загадочного увольнения в 2011 году политик так и не нашел своего места в сложившейся системе.
Как Кудрин лишился власти
Отставка Кудрина семилетней давности стала сенсацией: по своему оформлению она сильно выдавалась из всего, к чему привык российский политикум.
Позиция Владимира Путина также оказалась довольно странной. Он не высказал ни слова в осуждение Кудрина, подчеркнуто нелояльного тогдашнему президенту.
Чтобы правильно понимать сложившуюся ситуацию, надо вспомнить, что в 1994—1996 годах Кудрин и Путин занимали равные должности в
В то время Медведев был одним из членов комитета по внешним связям мэрии. Иными словами, в глазах Кудрина Медведев — всего лишь выскочка. Естественно, последний, оставшись главой правительства, был совсем не рад иметь под собой такого строптивого подчиненного, поэтому несмотря на формальное примирение об их совместной работе не могло быть и речи.
Чем занимался Кудрин в последние годы
С 2011 года Кудрин курировал разные проекты. Политик занимался Комитетом гражданских инициатив, Центром стратегических разработок, работал в экономическом совете при Путине. Зимой 2011−2012 годов он пытался быть посредником между протестующими с Болотной площади и Кремлем. В то же время, нельзя сказать, чтобы
Все это время
Но главное: в отношении Кудрина всегда ходили слухи, что его
После семи лет пребывания в «подвешенном» состоянии оставаться в чине вечного
Счетная палата стала идеальным решением для Путина по трудоустройству своего давнего друга, которому он был обязан переездом в Москву. С одной стороны, Кудрин получает долгожданный официальный статус со вполне определенными полномочиями: наличие Счетной палаты прописано в Конституции.
В системе сдержек и противовесов государственного управления это совсем не лишнее обстоятельство: иметь
К тому же, формально Кудрин имеет все необходимое для назначения на эту должность. Это и большой опыт государственного управления в сфере финансов, и работа начальником контрольного управления администрации президента при Ельцине. Кстати, как раз уходя оттуда Кудрин порекомендовал Путина в свои преемники.
Как устроена Счетная палата
Важно понимать ограниченность возможностей Счетной палаты как органа власти в условиях современной России. В мире подобные учреждения выполняют роль независимого аудитора исполнительной власти, и, как правило, подчиняются парламенту. Недаром в США аналог Счетной палаты зовется «сторожевым псом Конгресса».
По российской конституции Счетная палата также задумывалась как совершенно неподконтрольный исполнительной власти орган, который формируется безо всякого участия президента. На ранних этапах существования российского государства председателя Счетной палаты назначала Госдума, заместителя — Совет Федерации, а аудиторов поровну каждая из палат.
В условиях вполне авторитарной конституции Счетная палата являлась одним из немногих институтов власти, реально независимых от Кремля: назначения в этот орган происходят на основе межпартийного консенсуса. В конце девяностых заместителем председателя Счетной палаты работал Юрий Болдырев, и он не уставал делать громкие заявления.
В начале двухтысячных Путин занялся выстраиванием «вертикали власти» и принял законодательные поправки, выхолостившие суть работы Счетной палаты. Теперь руководство предлагает президент, а депутаты только утверждают уже выдвинутые кандидатуры.
Разговоры в СМИ о «согласовании» с депутатами кандидатуры Кудрина — от лукавого. В современной системе в принципе не может быть никаких согласований по таким вопросам.
Решение принимает один человек, и этот человек — президент. Также и роль «Единой России» в выдвижении Кудрина, чуждого ей идеологически, может быть исключительно бутафорской.
Номинальная власть
Так сложилось, что, начиная с 2000 года главами Счетной палаты становились политические отставники, «люди, едущие с ярмарки». В 2000—2013 формально независимого аудитора возвглавлял Сергей Степашин, которому требовалась синекура после его недолгого премьерства. Сейчас эту должность занимает Татьяна Голикова.
Тот факт, что Голикова согласилась вернуться в правительство на подчиненную должность
Такое положение необходимо для того, чтобы не допускать сомнений в объективности председателя.
Разумеется, Алексей Кудрин идет в Счетную палату не как в синекуру: судя по всему, политик имеет честолюбивые планы. Возможно, Кудрин получил
История про Алексея Кудрина и Счетную палату — это история про ограниченность возможностей в современной России для проведения независимой политики и занятие самостоятельной позиции. Ни