Чужой среди своих: чем займется Алексей Кудрин в Счетной палате

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Новым главной Счетной палаты России должен стать бывший министр финансов и председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Ожидается, что информацию о новом назначении Кудрина официально подтвердят в понедельник, 14 мая.

Эта новость стала разочарованием для его сторонников и симпатизантов, которые ожидали важного поста для Кудрина в новом правительстве или в администрации президента. Впрочем, для внимательных наблюдателей в том, что Кудрина не позвали в кабинет министров, не было неожиданности. Ведь после своего загадочного увольнения в 2011 году политик так и не нашел своего места в сложившейся системе.

Как Кудрин лишился власти

Отставка Кудрина семилетней давности стала сенсацией: по своему оформлению она сильно выдавалась из всего, к чему привык российский политикум.

Во-первых, Кудрин посмел публично вступить в конфликт с Дмитрием Медведевым, который в тот момент занимал пост президента России. Система считает такие действия абсолютно недопустимыми, но Кудрин все же пошел на подобный демарш.

Во-вторых, непонятна была сама причина разногласий: речь шла о споре между патентованным либералами, — инсоровско-юргенсовским Медведевым и собчаковско-чубайсовским Кудриным. С того времени прошло почти семь лет, но вокруг чего действительно возник конфликт, до сих пор неизвестно. Даже когда внезапно «ушли» Михаила Касьянова, он и не думал возражать на публике.

Позиция Владимира Путина также оказалась довольно странной. Он не высказал ни слова в осуждение Кудрина, подчеркнуто нелояльного тогдашнему президенту.

Более того, вскоре Путин назвал недавнего отставника «полезным и нужным нам человеком», а также подчеркнул, что Кудрин «останется в команде».

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Чтобы правильно понимать сложившуюся ситуацию, надо вспомнить, что в 1994—1996 годах Кудрин и Путин занимали равные должности в Санкт-Петербурге. Они оба были первыми заместителями председателя правительства Анатолия Собчака, и с тех пор общаются на «ты» в формате «Володя» и «Леша».

В то время Медведев был одним из членов комитета по внешним связям мэрии. Иными словами, в глазах Кудрина Медведев — всего лишь выскочка. Естественно, последний, оставшись главой правительства, был совсем не рад иметь под собой такого строптивого подчиненного, поэтому несмотря на формальное примирение об их совместной работе не могло быть и речи.

Чем занимался Кудрин в последние годы

С 2011 года Кудрин курировал разные проекты. Политик занимался Комитетом гражданских инициатив, Центром стратегических разработок, работал в экономическом совете при Путине. Зимой 2011−2012 годов он пытался быть посредником между протестующими с Болотной площади и Кремлем. В то же время, нельзя сказать, чтобы где-то он добился ощутимого успеха.

Кудрина регулярно выслушивали в Кремле и Белом доме, но реальных полномочий он не получал.

Все это время экс-министр финансов занимал в российской элите своеобразное место влиятельного околокремлевского деятеля и старого товарища Путина, которого при этом считала своим и несистемная оппозиция.

Но главное: в отношении Кудрина всегда ходили слухи, что его вот-вот назначат на какую-то высокую должность. Эти слухи и были его основным политическим капиталом.

После семи лет пребывания в «подвешенном» состоянии оставаться в чине вечного претендента-номинанта было уже неприлично и глупо. Да и возраст неумолим.

Счетная палата стала идеальным решением для Путина по трудоустройству своего давнего друга, которому он был обязан переездом в Москву. С одной стороны, Кудрин получает долгожданный официальный статус со вполне определенными полномочиями: наличие Счетной палаты прописано в Конституции.

С другой стороны, Кудрин получит относительно независимый статус (то есть не будет выполнять указания Медведева) и по факту будет подчиняться только президенту. Путин же в лице своего давнего соратника получит своеобразного контролера над правительством.

В системе сдержек и противовесов государственного управления это совсем не лишнее обстоятельство: иметь соратников-соперников в состоянии борьбы друг с другом вполне во вкусе главы Кремля.

К тому же, формально Кудрин имеет все необходимое для назначения на эту должность. Это и большой опыт государственного управления в сфере финансов, и работа начальником контрольного управления администрации президента при Ельцине. Кстати, как раз уходя оттуда Кудрин порекомендовал Путина в свои преемники.

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Как устроена Счетная палата

Важно понимать ограниченность возможностей Счетной палаты как органа власти в условиях современной России. В мире подобные учреждения выполняют роль независимого аудитора исполнительной власти, и, как правило, подчиняются парламенту. Недаром в США аналог Счетной палаты зовется «сторожевым псом Конгресса».

По российской конституции Счетная палата также задумывалась как совершенно неподконтрольный исполнительной власти орган, который формируется безо всякого участия президента. На ранних этапах существования российского государства председателя Счетной палаты назначала Госдума, заместителя — Совет Федерации, а аудиторов поровну каждая из палат.

В условиях вполне авторитарной конституции Счетная палата являлась одним из немногих институтов власти, реально независимых от Кремля: назначения в этот орган происходят на основе межпартийного консенсуса. В конце девяностых заместителем председателя Счетной палаты работал Юрий Болдырев, и он не уставал делать громкие заявления.

В начале двухтысячных Путин занялся выстраиванием «вертикали власти» и принял законодательные поправки, выхолостившие суть работы Счетной палаты. Теперь руководство предлагает президент, а депутаты только утверждают уже выдвинутые кандидатуры.

Разговоры в СМИ о «согласовании» с депутатами кандидатуры Кудрина — от лукавого. В современной системе в принципе не может быть никаких согласований по таким вопросам.

Решение принимает один человек, и этот человек — президент. Также и роль «Единой России» в выдвижении Кудрина, чуждого ей идеологически, может быть исключительно бутафорской.

Номинальная власть

Так сложилось, что, начиная с 2000 года главами Счетной палаты становились политические отставники, «люди, едущие с ярмарки». В 2000—2013 формально независимого аудитора возвглавлял Сергей Степашин, которому требовалась синекура после его недолгого премьерства. Сейчас эту должность занимает Татьяна Голикова.

Тот факт, что Голикова согласилась вернуться в правительство на подчиненную должность вице-премьера, не отработав в контрольном ведомстве полного срока, показывает, что она не воспринимала Счетную палату как интересное и престижное место. Работа в кабинете министров оказалась для нее гораздо важнее и заманчивее.

Кроме того, должность главного аудитора страны — подчеркнуто аполитичная по определению.

Такое положение необходимо для того, чтобы не допускать сомнений в объективности председателя.

Разумеется, Алексей Кудрин идет в Счетную палату не как в синекуру: судя по всему, политик имеет честолюбивые планы. Возможно, Кудрин получил какие-то обещания на этот счет от президента и надеется что-то изменить в работе проверяющего органа — заняться реальным делом, в котором будет чувствоваться результат. Однако надо понимать, что никаких конституционных изменений в статусе Счетной палаты никто не допустит, и что длину поводка Путин будет регулировать по личному усмотрению. Сегодня президент сочтет, что деятельность Счетной палаты надо оживить — и даст отмашку на те или иные действия. Завтра сочтет это политически нецелесообразным и отзовет прежнее разрешение.