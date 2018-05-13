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15:28 (мск), источник: Sputniknews.kz

Главы МВД Казахстана и Узбекистана выпустили совместный приказ

Полицейские ведомства Казахстана и Узбекистана наращивают сотрудничество и создали координационную группу МВД двух стран.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 13 мая — Sputnik. Министры внутренних дел Казахстана и Узбекистана Калмуханбет Касымов и Пулат Бобожонов подписали в Самарканде приказ о создании координационной группы.

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«В ходе встречи главные полицейские двух стран обсудили вопросы в сфере борьбы с преступностью, дальнейшее развитие приграничного сотрудничества, обмен практическим опытом, в том числе в законотворческой деятельности», — говорится в сообщении МВД Казахстана.

Глава МВД Калмуханбет Касымов на встрече с узбекским коллегой Пулат Бобожонов в Самарканде.

Результатом совместных оперативных действий на территории Узбекистана установлено и задержано 26 преступников, разыскиваемых казахстанскими правоохранительными органами.

По запросам узбекских коллег в 2017 и в текущем году на территории Казахстана разыскано около 200 преступников.

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