Главы МВД Казахстана и Узбекистана выпустили совместный приказ
Полицейские ведомства Казахстана и Узбекистана наращивают сотрудничество и создали координационную группу МВД двух стран.
Полицейские ведомства Казахстана и Узбекистана наращивают сотрудничество и создали координационную группу МВД двух стран.
АСТАНА, 13 мая — Sputnik. Министры внутренних дел Казахстана и Узбекистана Калмуханбет Касымов и Пулат Бобожонов подписали в Самарканде приказ о создании координационной группы.
«В ходе встречи главные полицейские двух стран обсудили вопросы в сфере борьбы с преступностью, дальнейшее развитие приграничного сотрудничества, обмен практическим опытом, в том числе в законотворческой деятельности», — говорится в сообщении МВД Казахстана.
Глава МВД Калмуханбет Касымов на встрече с узбекским коллегой Пулат Бобожонов в Самарканде.
Результатом совместных оперативных действий на территории Узбекистана установлено и задержано 26 преступников, разыскиваемых казахстанскими правоохранительными органами.
По запросам узбекских коллег в 2017 и в текущем году на территории Казахстана разыскано около 200 преступников.