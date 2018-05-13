Диалог президентов: Додон встретится с Путиным

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik. Президент Молдовы отправляется в Сочи, где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«На полях саммита запланированы двусторонние встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, а также с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном», — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Молдова получит статус государственного наблюдателя на заседании Евразийского экономического союза. Высший Евразийский экономический совет одобрил 14 апреля 2017 года предоставление Молдове статуса государства-наблюдателя. Перед этим Додон подписал меморандум о сотрудничестве страны с ЕАЭС.