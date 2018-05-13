Американский эксперт назвал российские роботы-танки «революционным оружием»

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По его словам, эти российские комплексы уже прошли проверку боем, в частности, комплексы «Уран-6» и «Уран-9» хорошо показали себя в Сирии. Так, например, «Уран-6», как сообщили в Минобороны, был задействован во время разминирования улиц Пальмиры, что помогло спасти сотни жизней среди мирного населения. Роботизированный комплекс «Уран-9», имеющий мощное вооружение, по словам обозревателя, также успешно прошел испытания в Сирии.

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Как передает РИА Новости, Китай и США также пытаются вести разработки подобных роботов-танков, однако в большинстве своем эти страны тратят силы на устранение недостатков своих проектов и оценку их возможностей.

«В технологическом плане эра беспилотных танков уже наступила, вопрос лишь в том, как армии мира будут ими распоряжаться. Россия опробовала их раньше всех, и ее следующие шаги могут иметь серьезные последствия для других стран», — говорит эксперт в завершении статьи.