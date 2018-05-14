МИД Украины проверит заявления украинского консула на антисемитизм

«Получаю сообщения от своих подписчиков с информацией о нашем консуле в Гамбурге. Проверяем и вскоре сообщим результат», — написал Климкин в Facebook.

Ранее украинские СМИ обвинили консула в Гамбурге Василия Марущинеца в публикации заявлений антисемитского содержания.

5 мая российский сенатор Алексей Пушков в своем аккаунте в Twitter ретвитнул сообщение одного из пользователей соцсети с фотографиями с концерта на Украине, где зрители использовали нацистскую символику.