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01:03 (мск), источник: Известия

МИД Украины проверит заявления украинского консула на антисемитизм

Министерство иностранных дел Украины проверит сообщения об антисемитских заявлениях украинского консула в соцсетях. Об этом в воскресенье заявил глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин.

«Получаю сообщения от своих подписчиков с информацией о нашем консуле в Гамбурге. Проверяем и вскоре сообщим результат», — написал Климкин в Facebook.

Ранее украинские СМИ обвинили консула в Гамбурге Василия Марущинеца в публикации заявлений антисемитского содержания.

5 мая российский сенатор Алексей Пушков в своем аккаунте в Twitter ретвитнул сообщение одного из пользователей соцсети с фотографиями с концерта на Украине, где зрители использовали нацистскую символику.

На случаи проявления нацизма и антисемитизма на Украине ранее в апреле указывали и американские конгрессмены. В обращении к Госдепартаменту США они выразили озабоченность поддержкой Киевом нацистов в стране, в том числе финансовой. В украинском министерстве иностранных дел отрицали рост антисемитских настроений на Украине.

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