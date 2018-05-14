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09:11 (мск), источник: РИА Новости

Путин примет участие в работе Высшего евразийского экономического совета

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник в Сочи примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС), это первая в текущем году встреча глав государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Источник: РИА Новости

Участие в работе ВЕЭС примут президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии и премьер-министр Армении, а также в качестве гостя президент Молдавии.

Как сообщал ранее помощник президента России Юрий Ушаков, это будет первый после инаугурации контакт российского президента с лидерами ближайших союзных государств. Заседание ВЕЭС пройдет в узком и расширенном составах.

Председательство России

Россия в 2018 году председательствует в ЕАЭС, и, по словам Ушакова, предложила обширную программу совместной работы. Так, в числе ключевых приоритетов — наращивание усилий по созданию единых рынков товаров и услуг, развитие торгово-инвестиционных связей, укрепление производственной и технологической кооперации.

Кроме того, особое внимание уделено вопросам сближения валютно-финансовой и денежно-кредитной политики стран союза, а также выстраиванию новых эффективных транспортных и логистических цепочек.

«Еще одним важным приоритетом российского председательства, вообще работы в рамках союза, мы считаем реализацию цифровой повестки дня. Наше председательство предлагает совместно осуществить несколько перспективных цифровых проектов в области интернет-торговли, технологий отслеживания перемещения товаров, создания цифровых транспортных коридоров, промышленной кооперации», — сказал Ушаков.

Международные связи

Помощник президента напомнил, что сотрудничество ЕАЭС с другими странами активно развивается, и в Сочи планируется подписать соглашение о международных договорах союза с третьими странами и интеграционным объединениями. Документ направлен на совершенствование существующих процедур взаимодействия с зарубежными партнерами.

«Успешно реализуется соглашения о ЗСТ с Вьетнамом… Продолжаются переговоры по заключению преференциальных соглашений с Израилем, Сербией и Сингапуром, и в скором времени, мы ожидаем, начнутся соответствующие переговоры с Египтом и Индией», — рассказал он.

По словам Ушакова, в числе вопросов, которые предстоит обсудить на совете в Сочи, — также утверждение подготовленного Евразийской экономической комиссией проекта положения о статусе государства-наблюдателя при союзе. Ушаков добавил, что ожидается предоставление статуса государства-наблюдателя Молдавии.

О союзе

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

По итогам 2017 года ВВП стран-участниц ЕАЭС вырос на 1,8%, промышленное производство выросло на 1,7%, а сельское хозяйство — на 2,5%.

Товарооборот между государствами-членами ЕАЭС вырос на 26,1%, а поставки товаров и услуг на рынки третьих стран увеличились на 24,5%.

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