СМИ: кабмин разрешит компаниям не раскрывать сведения об учредителях

По данным издания, с помощью таких мер кабмин рассчитывает избежать санкций в отношении российских системообразующих организаций и их руководителей.

В свою очередь эксперты газеты считают, что мера должна быть временной, в противном случае она ударит по инвестиционной привлекательности и породит непрозрачные схемы.