Осторожно, посольство открывается

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»



Сегодня в Иерусалиме будет открыто посольство США — первое иностранное посольство в Священном городе, остающемся яблоком раздора между Израилем и Палестиной. Учитывая неурегулированный статус Иерусалима, большинство аккредитованных в Израиле послов и часть израильских политиков выразили свое несогласие с решением президента Трампа о переносе посольства, проигнорировав торжественный прием по случаю его открытия. А уже сегодня арабские жители Иерусалима в знак протеста проведут забастовку и демонстрацию. Назревают протесты на Западном берегу и в секторе Газа. С подробностями из Иерусалима — корреспондент «Ъ» Марианна Беленькая.

Церемония открытия посольства США пройдет сегодня в Иерусалиме во второй половине дня на территории американского консульства, которое сразу после этого поменяет свой статус. Впрочем, послу США в Израиле Дэвиду Фридману придется пока разрываться на два города. Большинство американских дипломатов останутся в Тель-Авиве как минимум до конца года, учитывая, что разместить всю американскую дипмиссию на ограниченной по площади территории бывшего генконсульства в Иерусалиме физически невозможно. А на строительство нового, более просторного, здания потребуется время.



В церемонии открытия посольства примет участие около 800 человек. Дональд Трамп решил ограничиться видеопосланием, отправив в Израиль вместо себя дочь Иванку с мужем и одновременно своим советником Джаредом Кушнером. В официальную делегацию во главе с замгоссекретаря США Джоном Салливаном также вошли министр финансов Стивен Мнучин, посланник президента по Ближнему Востоку Джейсон Гринблатт, губернатор Флориды Рик Скотт, сенатор Линдси Грэм, представители американской еврейской и христианской общин.



Все они в воскресенье собрались в МИД Израиля на прием по случаю открытия посольства, который прошел при участии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его жены Сары. Впрочем, на приеме отсутствовала почти треть аккредитованных в Израиле послов, включая послов Европейского союза, России, Египта и Мексики (эти страны выступают против решения о переносе посольства).

«Демарш послов выглядит смешно. Ведь и сами послы, и главы государств, которые они представляют, постоянно проводят переговоры в Иерусалиме», — сказал «Ъ» министр по делам Иерусалима Зеев Элькин.

Среди европейцев общий тренд нарушают Чехия, Венгрия, Румыния и Австрия. Посол Австрии в Израиле Мартин Вайс сказал «Ъ», что его присутствие на приеме не означает, что его страна признает Иерусалим столицей Израиля и собирается переводить сюда свое посольство. «Но открытие здесь посольства США — это большое событие для Израиля, поэтому я не мог не принять приглашения премьер-министра и в этот день радуюсь вместе с израильским народом», — заявил посол.



По данным израильских СМИ, накануне Чехия, Венгрия и Румыния воспрепятствовали принятию совместного заявления ЕС, с инициативой которого выступила Франция. В нем подчеркивалось, что Иерусалим должен быть столицей двух государств — Израиля и Палестины, а статус города может быть определен только в ходе переговоров.



«Перенос нашего посольства не означает отказа от нашей решительной приверженности содействию выработке прочного мирного соглашения. Это скорее необходимое условие для этого. Мы не занимаем какой-либо позиции по вопросам окончательного статуса, включая конкретные границы израильского суверенитета в Иерусалиме и урегулирование вопроса спорных границ», — говорится в заявлении Госдепа, выпущенном накануне переезда посольства. То, что решение Дональда Трампа не ставит точку в вопросе о будущем Иерусалима, признают и израильские власти. «Несмотря на то что Иерусалим — единая и неделимая столица Израиля, президент Трамп, к сожалению, этого не сказал», — напомнил Зеев Элькин.

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Символично, что торжества по случаю открытия посольства совпали с празднованием в Израиле Дня Иерусалима. Этот государственный праздник был учрежден в честь объединения Восточного и Западного Иерусалима после победы Израиля в Шестидневной войне в 1967 году. Именно с этого момент Израиль распространил свою юрисдикцию на обе части города, но, согласно резолюциям СБ ООН, восточная часть находится под оккупацией. У большинства арабских жителей Восточного Иерусалима, составляющих треть населения города, в большинстве своем вместо израильского гражданства есть только статус постоянного жителя, которого они могут лишиться в любой момент, например уехав на несколько лет на работу в другую страну. Жизнь в арабских кварталах отличается от жизни в еврейских районах города. По данным правозащитников, не хватает больниц и особенно школ, свыше 2500 классов; во многих кварталах — проблемы с электричеством и водой; не ведется реконструкция дорог; крайне сложно получить разрешение на строительство новых зданий.



В то же время, как рассказал «Ъ» Зеев Элькин, еще год назад были выделены дотации на развитие Восточного Иерусалима, и сейчас на рассмотрении правительства находится пятилетний план по выделению на эти цели 2 млрд шекелей. «Таких сумм в эти районы не вкладывалось на протяжении десятилетий ни одним правительством», — пояснил он.



«Иерусалим — это вызов для израильского правительства. Иметь треть арабского населения в городе, который власти называют единой и неделимой столицей Израиля, весьма проблематично. Это не еврейский город. Но перевод посольства США в Иерусалим фактически развязывает израильским властям руки», — заявил «Ъ» исследователь НКО «Ир амим» («Город народов») Авив Татарский. «Если израильские политики счастливы, то арабы — в гневе. В городе опасаются акций насилия», — продолжает господин Татарский.

«В Восточном Иерусалиме люди очень злы. США больше не являются для нас посредником в урегулировании конфликта, они полностью на стороне Израиля», — сказал «Ъ» общественный активист Азиз Абу Сара.

На фоне нарастающих протестных настроений палестинское Объединение национальных организаций и ассоциаций Иерусалима призвало арабское население города закрыть в понедельник с 13:00 все магазины и отправиться в сторону американского посольства «настолько близко, насколько это будет возможно». «Мы уже не помешаем открытию посольства. Но мы должны высказать наше мнение, рассказать миру о проблемах арабского населения города», — отметил палестинский активист Имад Муна.



Планируется, что протесты должны быть мирными, как это было летом прошлого года, когда палестинцы выступили против дополнительных мер безопасности на Храмовой горе. Но тогда полностью избежать столкновений не удалось. Не факт, что это получится и в этот раз. Тем более что демонстрации и акции протеста пройдут по всей Палестине. Открытие посольства совпало не только с Днем Иерусалима, но и с Днем накбы (катастрофы), который палестинцы ежегодно отмечают 15 мая в память о тысячах беженцев, лишенных дома в результате арабо-израильской войны 1948 года, когда возникло Государство Израиль. В этом году акции протеста были запланированы с 30 марта по 15 мая. В результате протестов, которые первоначально планировались как мирные, погибло около 30 палестинцев.

Справка Что нужно знать о споре вокруг Иерусалима Дональд Трамп объявил о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, фактически признав последний столицей Израиля. Конфликт в регионе грозит вспыхнуть с новой силой. Подробнее