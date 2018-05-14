Андрей Тарасенко взял в свою команду ещё одну женщину

Источник: Восток Медиа

По данным пресс-службы администрации региона, врио губернатора Андрей Тарасенко подписал распоряжение о назначении вице-губернатора по вопросам развития образования и науки.

«Пост заместителя руководителя края Ирина Мануйлова будет совмещать с должностью директора краевого департамента образования и науки», — уточнили в ведомстве.

К слову, к своим новым обязанностям Ирина Викторовна приступила с понедельника, 14 мая.

Ирина Мануйлова родилась в 1965 году в городе Бердск в Новосибирской области. В 1988 она году окончила Новосибирский государственный педагогический университет по специальности «Биология — химия», в 2008 году — Санкт-Петербургскую академию постдипломного педагогического образования по специальности «Менеджер образования».

С 1988 по 1994 годы Мануйлова работала учителем химии в Южно-Курильской средней школе № 1, затем вернулась в Бердск, где продолжила педагогическую деятельность до 2011 года — сначала в должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе лицея № 6, а затем руководителя лицея-интерната № 7.

В 2011 году она стала депутатом ГосДумы от Новосибирской области. С декабря 2016 года — врио руководителя, а затем заместитель директора департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки России. Замужем, трое детей.

К слову, ранее вопросы образования, реализации научных, научно-технических и инновационных программ и проектов курировал вице-губернатор Константин Межонов. Теперь в его зоне ответственности останутся только культура и охрана объектов культурного наследия.