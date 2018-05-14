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06:03 (мск), источник: Известия

Глава британской контрразведки решил предупредить Россию об изоляции

Генеральный директор британской службы безопасности MI5 Эндрю Паркер намерен выступить с речью, значительная часть которой посвящена отношениям с Россией, перед европейскими коллегами в Берлине.

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В своей речи Паркер касается ситуации вокруг отравления британского агента и бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и предупреждает Москву о возможной будущей изоляции, пишет РБК.

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Также глава MI5 считает, что российские власти нарушают международные нормы права, и обвиняет Россию в клевете и дезинформации после ситуации, произошедшей в Солсбери.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. Этот инцидент спровоцировал крупный международный скандал. Лондон, не представив никаких доказательств, обвинил Москву в причастности к произошедшему.

Великобритания утверждает, что ядовитое вещество «Новичок» было произведено в России. Российские власти все обвинения категорически отвергают и требуют открытого и независимого расследования инцидента в Солсбери.

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5 мая© Ньюстюб
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