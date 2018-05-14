В Приморье определена дата выборов губернатора

Депутаты комитета по региональной политике и законности Законодательного Собрания Приморья на очередном заседании согласовали дату проведения выборов в регионе — второе воскресенье сентября 2018 года. В этот день пройдут выборы губернатора края, а также довыборы депутатов ЗакСа. Окончательно она будет утверждена на ближайшей сессии краевого парламента. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.