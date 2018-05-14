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05:10 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье определена дата выборов губернатора

Депутаты комитета по региональной политике и законности Законодательного Собрания Приморья на очередном заседании согласовали дату проведения выборов в регионе — второе воскресенье сентября 2018 года. В этот день пройдут выборы губернатора края, а также довыборы депутатов ЗакСа. Окончательно она будет утверждена на ближайшей сессии краевого парламента. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Как отметил председатель комитета Джамбулат Текиев, согласно федеральному и краевому законодательству, при досрочном сложении полномочий губернатора в регионе должны быть назначены досрочные выборы.

«Губернатор Приморья досрочно сложил свои полномочия в октябре 2017 года. По закону, выборы главы региона должны состояться в ближайшее второе воскресенье сентября. В 2018 году эта дата выпадает на 9 сентября», — сказал он.

В этот день также пройдут довыборы депутатов Законодательного Собрания в связи с переходом Константина Богданенко и Александра Костенко на работу в администрацию Приморья на должности вице-губернаторов.

Председатель избирательной комиссии Приморья Татьяна Гладких подчеркнула, что дата досрочных выборов губернатора Приморья должна быть утверждена до 10 июня.

Депутаты единогласно согласовали дату проведения досрочных выборов. Окончательно она будет утверждена на ближайшей сессии краевого парламента.

Напомним, согласно указу президента РФ Владимира Путина, с 4 октября 2017 года врио губернатора Приморья назначен Андрей Тарасенко.

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