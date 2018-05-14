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07:45 (мск), источник: Newtimes.kz

Путин и Назарбаев встретятся в Сочи

Владимир Путин в понедельник проведет в Сочи ряд двусторонних встреч с рядом лидеров стран-участниц Евразийского экономического союза, в том числе Нурсултаном Назарбаевым, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Источник: Newtimes.kz

После этих встреч ожидается заседания Высшего евразийского экономического совета в узком и широком составе. Лидеры стран также примут участие в заседаниях.

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По словам Ушакова, особое место в переговорах Путина и Назарбаева будет уделено взаимодействию на международной арене.

«В ходе встречи планируется обсудить широкий спектр актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. Ожидается, что особое внимание будет уделено взаимодействию в рамках евразийских интеграционных структур, а также в целом на международной арене», — отметил Ушаков.

Он подчеркнул, что в контексте действий на международной арене будут затронуты вопросы укрепления союзнического взаимодействия.

«Казахстан играет важную роль в организации международных встреч по Сирии в Астане. Во многом благодаря астанинскому формату удалось снизить накал вооруженного противостояния, стимулировать процесс политического урегулирования, улучшить гуманитарную ситуацию в мире», — считает Ушаков.

Представитель Кремля особо подчеркнул интенсивность политических контактов, в том числе на высшем уровне, необходимость дальнейшего развития связей между регионами.

Он также подчеркнул, что Казахстан — один из ключевых экономических партнеров России: в 2017 году был зафиксирован значительный рост взаимной торговли — на 30,5%, до 17,2 млрд долларов. Важны также и топливно-энергетическая, космическая сферы, добавил Ушаков.

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