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10:46 (мск), источник: Newslab.ru

Сергей Ерёмин отмечает первый день рождения в качестве мэра Красноярска

Сегодня он находится в командировке в Москве.

Источник: Reuters

Глава города Сергей Ерёмин отметит свой день рождения в командировке.

Сегодня, 14 мая, свой 42 день рождения отмечает глава города Сергей Ерёмин. Как пояснили в пресс-службе администрации города, провести праздник с родными мэру не удастся — сегодня он находится в командировке в Москве.

К дню рождения руководителя в мэрии подготовили подборку фотографий и рассказали о его увлечениях и умениях. Оказывается, глава Красноярска умеет доить корову, так как все детство провел в деревне, в музыкальной школе получил красный диплом по классу баяна, учился дайвингу, имеет право на управление всеми видами техники, а в детстве мечтал стать пилотом самолета.

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