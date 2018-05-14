Сергей Ерёмин отмечает первый день рождения в качестве мэра Красноярска

Сегодня, 14 мая, свой 42 день рождения отмечает глава города Сергей Ерёмин. Как пояснили в пресс-службе администрации города, провести праздник с родными мэру не удастся — сегодня он находится в командировке в Москве.

К дню рождения руководителя в мэрии подготовили подборку фотографий и рассказали о его увлечениях и умениях. Оказывается, глава Красноярска умеет доить корову, так как все детство провел в деревне, в музыкальной школе получил красный диплом по классу баяна, учился дайвингу, имеет право на управление всеми видами техники, а в детстве мечтал стать пилотом самолета.