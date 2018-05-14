Израиль отмечает 70-летие со дня основания

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

Становлению государства Израиль в свое время помогла Москва. Отношения между СССР и Израилем прошли через тяжелые перипетии и даже разрыв дипломатических отношении — они были восстановлены лишь на излете СССР. Сейчас, когда отношения обеих стран можно вполне назвать дружескими, их может ожидать новый кризис в связи с ситуацией вокруг Ирана.

Сегодня в Иерусалиме состоялось торжественное открытие посольства США. Согласно планам президента США Дональда Трампа, перенос американской миссии в Иерусалим означает признание его столицей еврейского государства. О том, что в Израиле ждут переноса посольств из Тель-Авива в Иерусалим всех государств мира, премьер-министр Израиля Биньямин нетаньяху говорил и ранее.

«Я призываю все страны присоединиться к США и перенести свои посольства в Иерусалим. Перенесите их в Иерусалим, потому что это правильно. Перенесите свои посольства в Иерусалим, потому что это способствует достижению мира», — цитировало слова Нетаньяху РИА «Новости».

Открытие посольства США в Иерусалиме совпадает с важной датой — 70-летием со дня создания государства Израиль, которое было провозглашено ООН 14 мая 1948 года.

Источник: AP 2018

Претерпев большие страдания во время Второй мировой войны — от рук нацистского режима погибли почти 6 млн евреев, представители еврейского движения добились создания своего государства. Это стало возможным после раздела Палестины, до этого находившейся под властью Великобритании. Стоит отметить, что, согласно плану ООН, после раздела Палестины на территорию проживания евреев и арабов Иерусалим должен был стать международным городом под управлением ООН.

Создание еврейского государства стало возможным благодаря согласованной позиции США и СССР. Несмотря на то что благожелательная позиция СССР была неожиданной как для арабов, так и для евреев, Советский Союз полностью поддержал создание Израиля. И хотя советский лидер Иосиф Сталин не питал особенно теплых чувств к евреям, его позиция в вопросе Израиля была продиктована больше всего прагматическими соображениями.

Советским лидером двигало желание действовать в пику Великобритании, влияние которой на Ближнем Востоке СССР хотел ослабить: «Сталин видел собственные причины в поддержке Израиля и одна из них — возможность того, чтобы британцы убрались с Ближнего Востока», — писал Джошуа Рубенштайн в книге «Последние дни Сталина».

К тому же, многие основатели еврейского государства были сторонниками социализма, и в СССР надеялись, что новая страна будет находиться в орбите Москвы.

Источник: AP 2018

«Фальшивая игра» и «дело врачей»

СССР стал первой страной, полностью признавшей Израиль. Первый глава МИД нового государства Моше Шарет писал в телеграмме в Кремль, что Израиль выражает «глубокую признательность и уважение народа Израиля за стойкую позицию, занятую советской делегацией в ООН в поддержку образования независимого и суверенного еврейского государства».

Через несколько дней после признания в Москве открылось посольство Израиля, а первым послом еврейского государства в СССР стала Голда Меир, впоследствии премьер-министр Израиля, один из крупнейших политических деятелей этой страны.

В эти дни положения Израиля было критическим — сразу после своего провозглашения оно подверглось атаке арабских государств, при этом был Израиль практически безоружным. Спасти положение смогли поставки оружия из Чехословакии и Югославии, которые осуществлялись при содействии Москвы.

Уроженка Киева, Меир в Москве развернула активную деятельность и неоднократно организовывала мероприятия в еврейской общине Москвы, что не очень нравилось советскому руководству. В СССР боялись, что интерес к Израилю советских евреев, среди которых было немало высококлассных специалистов, спровоцирует отъезд. Правда, будущий премьер побыла в Москве недолго — в апреле 1949 года она уехала в Израиль, где получила новое назначение в правительство: «Я многому научилась здесь и считаю свое пребывание здесь одним из величайших опытов моей жизни».

Через четыре года в отношениях Израиля и СССР произойдет первый кризис, который приведет к разрыву дипотношений между двумя странами. Причиной стал террористический акт на территории советской миссии в Тель-Авиве в феврале 1953 года. Во время взрыва тяжелые ранения получили три советских сотрудника. Правительство Израиля осудило эти действия, полиция начала розыск преступников, однако в Москве посчитали эти меры недостаточным, назвав их «фальшивой игрой». В ноте, направленной в Тель-Авив, говорилось, что СССР прекращает отношения с Израилем.

Стоит отметить, что полицией было задержано 20 человек — членов так называемой радикальной «Антикоммунистической лиги». Считается, что действия экстремистов могли быть своеобразным ответом на антисемитскую кампанию, которая была развернута в СССР в связи с так называемым «делом врачей». Речь шла об аресте в СССР видных врачей — евреев по национальности, — которых обвинили в попытках подготовки антисоветского заговора.

Однако после смерти Сталина в марте 1953 года антисемитская кампания сошла на нет, и летом этого же года дипломатические отношения между странами были восстановлены.

Второй разрыв произошел уже летом 1967 года после так называемой «шестидневной войны» арабских стран против Израиля. Несмотря на то что формально боевые действия против арабских стран начал Израиль, арабские государства, включая Сирию, неоднократно провоцировали израильтян обстреливая их территорию. Однако СССР, который в то время активно поддерживал страны арабского мира «социалистической» ориентации, встал на их сторону.

Источник: Government Press Office

От разрыва к тайной дипломатии

Разрыв дипломатических отношений не означал конца отношений вообще. В 1970-е годы оба государства поддерживали тайные каналы связи и даже предпринимали попытки возобновить отношения. В Израиле несколько раз в качестве неофициального представителя правительства СССР бывал будущий премьер-министр России Евгений Примаков, который встречался с Голдой Меир и министром иностранных и министр обороны Израиля Моше Даяном.

«Конфиденциальности таких поездок уделялось большое внимание. Существовал контакт между руководителями резидентур КГБ СССР и “Моссада” в Вене, а затем в Риме», — рассказывал в интервью изданию «Совершенно секретно» сопровождавший Примакова сотрудник советской разведки Юрий Котов.

Несмотря на тайные переговоры, дипломатические отношения с Израилем СССР восстановил лишь незадолго до собственного распада — в октябре 1991 года. После окончательного восстановления отношений послом СССР, а затем России в Израиле стал не карьерный дипломат, а влиятельный политический обозреватель Александр Бовин. Интересно, что один из первых вопросов который задал ему израильский журналист, был связан с переносом посольства СССР в Иерусалим: «В обозримом будущем — ни при каких [обстоятельствах]. Насчет этого существует в мировом общественном мнении консенсус…».

Совместный парад Победы

Кульминации отношения России и Израиля достигли при президенте Владимире Путине, который не только подчеркивал непримиримость к антисемитизму, но и поддерживал дружеские отношения со многими израильскими лидерами. Особые отношения у него сложились с главой Минобороны страны Авигдором Либерманом и премьером Биньямином Нетаньяху, который недавно стал почетным гостем российского президента на параде Победы в Москве.

Появление Нетаньяху на параде Победы можно считать беспрецедентным. Он стал первым израильским премьером, который присутствует на подобных мероприятиях в Москве. В 2005 году по случаю праздника 9 мая прибыл президент Израиля Моше Кацав, однако в еврейском государстве именно премьер — главная фигура.

Кроме того, в этом году Израиль впервые отметил 9 мая как государственный праздник. Соответствующее решение в июле 2017 года единогласно принял парламент Израиля. В январе 2018 года Нетаньяху и Владимир Путин почтили память жертв Холокоста во время совместного посещения московского Еврейского музея и центра толерантности.

Тогда российский президент отметил, что визит Нетаньяху особенно символичен тем, что «эти дни весь мир вспоминает о жертвах Холокоста».

«Считаю, что один из главных уроков всей истории прихода нацизма к власти и поражения нацизма состоит в том, что нужно пресекать подобного рода зло вовремя. Это наша задача и сегодня», — сказал тогда Путину глава еврейского правительства.

«Я был очень взволнован, увидев в этом музее описание истории нашего народа на земле России, включая и современный период, когда еврейская жизнь в России процветает, благодаря во многом поддержке властей, вашей личной поддержке. Этот музей рассказывает и о печальных страницах истории нашего народа и в первую очередь о Холокосте. Холокост — это страшная трагедия в истории человечества», — отметил тогда Нетаньяху.

Владимир Путин тогда добавил, что «неприятие антисемитизма, любых проявлений ксенофобии и межнациональной розни сближают Россию и Израиль».

Сегодня у обеих стран достаточно хорошие отношения, однако эксперты с тревогой следят за ситуацией вокруг Ирана — партнера России на Ближнем Востоке и регионального противника Израиля. Выход США из ядерного соглашения с Ираном, может спровоцировать конфликт двух стран, и России придется приложить немало дипломатических усилий, чтобы его избежать.