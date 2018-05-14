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12:34 (мск), источник: РИА Крым

Мэр французского города высказался о крымском референдуме

ЕВПАТОРИЯ, 14 мая — РИА Новости Крым. Мэр французского города Мариньян Эрик Диссэ признает легитимность референдума в Крыму в марте 2014 года, по итогам которого полуостров вошел в состав России. Об этом он заявил журналистам в Евпатории.

Источник: РИА "Новости"

«Какую демократию можно противопоставить решению народа, если она не может не идти по пути решения народа?» — риторически заметил он и добавил, что многие страны Западной Европы в настоящее время хотят преподать России «урок демократии».

«Когда видишь, что происходит на телевидении в Париже — лучше об этом промолчать. Я считаю, что народ выразил свободно (свое — ред.) мнение. Я уважаю самостоятельное решение крымчан, которые выбрали Россию. Таков глас народа», — подчеркнул он.

Ранее руководители Евпатории и французского города Мариньян подписали соглашение о межмуниципальном сотрудничестве.

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