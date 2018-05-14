Мэр французского города высказался о крымском референдуме

«Какую демократию можно противопоставить решению народа, если она не может не идти по пути решения народа?» — риторически заметил он и добавил, что многие страны Западной Европы в настоящее время хотят преподать России «урок демократии».
«Когда видишь, что происходит на телевидении в Париже — лучше об этом промолчать. Я считаю, что народ выразил свободно (свое — ред.) мнение. Я уважаю самостоятельное решение крымчан, которые выбрали Россию. Таков глас народа», — подчеркнул он.
Ранее руководители Евпатории и французского города Мариньян подписали соглашение о межмуниципальном сотрудничестве.