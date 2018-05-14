В стычках с израильскими военными на границах Газы погибли два палестинца

Израильтяне стянули дополнительные силы к анклаву, опасаясь попыток многотысячных толп прорваться через границу на волне возмущения открытием американского посольства в Иерусалиме.

«Погибли двое палестинцев, количество пострадавших достигает 257 человек, 150 из них ранены боевыми пулями», — сказал собеседник агентства.

Израильские военные насчитали около 10 тысяч участников беспорядков, которые идут на десяти участках вдоль границ сектора Газа. Прилегающие к анклаву районы армия объявила закрытой зоной и обещает жестко пресекать «любые посягательства на суверенитет государства».

Ранее сообщалось, что демонстрации и митинги, чреватые столкновениями с израильскими военными, ожидаются в понедельник — день открытия дипмиссии США в Иерусалиме, который американский президент Дональд Трамп признал столицей еврейского государства вопреки претензиям палестинцев на его восточную часть.