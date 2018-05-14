Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева оплатила пластику герою «Давай поженимся!»
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Ирина Понаровская стала бабушкой
Поклонская отреагировала на "скучающее" фото с инаугурации Путина
Никита Пресняков с женой снялись в городской love-story
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
Переехавший в Крым американец рассказал, почему не вернется в США
Лоза объяснил провал Самойловой на Евровидении
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Тренер россиян: Словацкие хоккеисты не такие уж и аутсайдеры
Семак, Сампаоли или Сарри? Кто должен возглавить «Зенит»
Ольга Бузова заметно похудела
Как подросток: Пугачева позирует в рваных джинсах и модных очках
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
10Историческая встреча лидеров двух Корей
13:54 (мск), источник: РИА Новости

В стычках с израильскими военными на границах Газы погибли два палестинца

ГАЗА, 14 мая — РИА Новости. Двое палестинцев погибли, свыше 250 пострадали от пуль и газа в столкновениях с израильскими военными на границах сектора Газа, сообщил РИА Новости официальный представитель местных медицинских служб Ашраф аль-Кидра.

Израильтяне стянули дополнительные силы к анклаву, опасаясь попыток многотысячных толп прорваться через границу на волне возмущения открытием американского посольства в Иерусалиме.

Читайте также
Более 10 тыс. палестинцев вышли на акцию протеста из-за посольства США в Иерусалиме

«Погибли двое палестинцев, количество пострадавших достигает 257 человек, 150 из них ранены боевыми пулями», — сказал собеседник агентства.

Израильские военные насчитали около 10 тысяч участников беспорядков, которые идут на десяти участках вдоль границ сектора Газа. Прилегающие к анклаву районы армия объявила закрытой зоной и обещает жестко пресекать «любые посягательства на суверенитет государства».

Ранее сообщалось, что демонстрации и митинги, чреватые столкновениями с израильскими военными, ожидаются в понедельник — день открытия дипмиссии США в Иерусалиме, который американский президент Дональд Трамп признал столицей еврейского государства вопреки претензиям палестинцев на его восточную часть.

Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим состоится 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.

 Юлия Самойлова объяснила провал на Евровидении
Cравнение лимузинов Путина и Трампа – это комплекс и стимул для США
В ГД внесен проект о наказании за исполнение санкций против РФ
Кудрин принял предложение возглавить Счетную палату
Названы самые популярные российские курорты
Загадочное морское существо вымыло на филиппинский пляж (фото)
Путин и Пашинян провели первую встречу
Почему на Западе обеспокоены перехватами самолетов у границ РФ
Американский журнал сравнил лимузины Путина и Трампа
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия попадет на Данию? Расклады на четвертьфинал ЧМ Как распределятся места в группах, кто с кем сыграет в четвертьфинале, а кто уже потерял шансы на плей-офф?
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
Никогда такого не видели. Российские танки удивили американцев Россия далеко ушла от своих конкурентов в плане разработки робототехнических комплексов.
Кино
Провал Самойловой на «Евровидении» связали с Киевом Диана Гурцкая считает, что россиянка не прошла в финал конкурса из-за «психологической усталости»
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки В Сети появился редкий кадр звездного семейства.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь