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13:56 (мск), источник: Om1.ru

Бурков дал омским министрам неделю на проработку «майских указов»

Глава региона поручил руководителям министерств переработать планы в соответствии с новым Указом президента.

Источник: Om1.ru

Сегодня, 14 мая, на аппаратном совещании с кабинетом министров врио губернатора Омской области Александр Бурков поручил скорректировать план действий регионального правительства с учетом свежих «майских указов».

Напомним, 7 мая президент России подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года».

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В нем отражены такие вещи как увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет, снижение смертности, регулярные профосмотры населения, снижение ставки по ипотеке и многое другое. Через шесть лет Россия должна войти в число пяти крупнейших экономик мира, темпы экономического роста должны быть выше мировых, инфляция — не превышать 4%, а число бедных — сократиться вдвое.

Александр Бурков, врио губернатора Омской области:

 — По каждому ведомству, каждому министерству есть прямые поручения, обозначены целевые показатели. Даю неделю на проработку ключевых направлений. Нам нужно оценить ресурс для выполнения всех задач, поставленных нашим Президентом, и уже запускать их в работу, не затягивая. Задачи перед нами стоят большие.

Ответственным за реализацию омского плана Бурков назначил своего первого заместителя Валерия Бойко.

Один из пунктов «майских указов» посвящен снижению вредных выбросов в атмосферу в крупных промышленных городах, в том числе — в Омске. Бурков обозначил это направление работы как одно из ключевых.

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