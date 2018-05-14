Что Алексей Кудрин говорил о Счетной палате

Источник: РИА "Новости"

«Чтобы проводить проверки, Счетной палате не надо спрашивать разрешения у Минфина».

(9 июня 2005 года в заявлении журналистам).

«Мы должны подключать независимые аудиторские организации для проведения аудита результативности бюджетных расходов. Счетная палата РФ является независимым органом финансового контроля, однако, возможно, работы Счетной палаты здесь будет недостаточно».

(21 июня 2006 года, выступая на научно-практической конференции в Счетной палате).

«Беспокойство Счетной палаты о том, что Росфиннадзор будет для министерств и ведомств внешним контролем и, по сути, Счетная палата в чем-то видит себя в этом качестве, мне кажется избыточно — задача правительства в том, чтобы у Счетной палаты работы не было».

(25 января 2007 года, выступая на заседании правительства).

«Я знаю, что Счетная палата ставит вопрос об усилении своего статуса. И, наоборот, о снижении статуса контрольных органов внутри правительства. Это неверный подход, неверная концепция».

Это прежде всего неверная концепция в связи с неверным представлением о том, что такое финансовый контроль. Финансовый контроль начинается не с контрольного органа, а, наоборот, с правильной отчетности каждого учреждения. И отчетность учреждения проверяется каждый год вышестоящим органом.

(28 апреля 2007 года в интервью изданию «Вести.ру»).

«У нас есть… парламентский орган финансового контроля — Счетная палата. Счетная палата работает профессионально, принципиально».

(15 апреля 2009 года на заседании Госдумы).

«Я хотел бы обратиться и к Сергею Вадимовичу (Степашину, главе Счетной палаты РФ.— “Ъ”), и к аудиторам Счетной палаты: пресекайте действия правительства по изменению бюджета и постановке новых программ в течение года, пишите замечания».