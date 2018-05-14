Распоряжение о строительстве ВСМ Челябинск — Екатеринбург подписано Медведевым
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск — Екатеринбург.
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск — Екатеринбург.
Как передает корреспондент Накануне.RU, документ опубликован на официальном сайте федерального кабмина.
«Подписанным распоряжением в транспортную стратегию Российской Федерации на период до 2030 года включен крупный инвестиционный проект по созданию Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск — Екатеринбург протяженностью 220 км с временем в пути между конечными пунктами 1 час 10 минут», — говорится в пояснении к документу.
«Строительство УВСМ позволит улучшить структуру рынка труда,
Как сообщало Накануне.RU, в РЖД считают, что благодаря высокоскоростной магистрали Челябинск и Екатеринбург могут стать третьим центром в стране.