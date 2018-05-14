Распоряжение о строительстве ВСМ Челябинск — Екатеринбург подписано Медведевым

Как передает корреспондент Накануне.RU, документ опубликован на официальном сайте федерального кабмина.

«Подписанным распоряжением в транспортную стратегию Российской Федерации на период до 2030 года включен крупный инвестиционный проект по созданию Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск — Екатеринбург протяженностью 220 км с временем в пути между конечными пунктами 1 час 10 минут», — говорится в пояснении к документу.

Уточняется, что реализация проекта предусмотрена прогнозом долгосрочного социально-экономического развития России до 2030 года, генеральной схемой развития сети железных дорог ОАО «РЖД», а также программой организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в стране.

«Строительство УВСМ позволит улучшить структуру рынка труда, социально-экономической миграции, создать новый тип хозяйственной кооперации в уральском регионе. Реализация проекта будет способствовать повышению мобильности населения Екатеринбургской и Челябинской агломераций, развитию моногородов, находящихся рядом с УВСМ. Она будет интегрирована в общероссийскую сеть высокоскоростного и скоростного транспорта, будет связана в том числе с железнодорожными магистралями Москва — Казань — Екатеринбург, Екатеринбург — Тюмень и Екатеринбург — Нижний Тагил. УВСМ будет частью международного высокоскоростного грузо-пассажирского коридора «Евразия», — отмечается в пояснении.