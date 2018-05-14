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16:53 (мск), источник: РИА Крым

«Европа выходит из спячки»: Бальбек о побратимстве Евпатории и Мариньяна

ЕВПАТОРИЯ, 14 мая — РИА Новости Крым. Подписание руководителями Евпатории и Мариньяна соглашения о сотрудничестве между городами свидетельствует о том, что в Европе понимают, что рано или поздно произойдет сближение с Россией. Об этом журналистам в Евпатории сказал депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Источник: РИА "Новости"

«Европа выходит из спячки и понимает, что рано или поздно произойдет сближение (с Россией — ред.). Это первый шаг, который позволит нам через побратимство быть ближе друг к другу. Эти контакты только начинаются и говорят о том, что Европа сегодня понимает: необходимо самостоятельно принимать решения», — отметил парламентарий.

По его словам, несмотря на членство в Североатлантическом альянсе и настороженность по отношению к России, европейские государства постепенно охватывает «отрезвление».

«И, наверное, это событие — важное не только для крымчан, как один из шагов легитимизации волеизъявления, которое произошло в 2014 году, воссоединения Крыма с Россией… Я думаю, что примеру Мариньяна шаг за шагом последуют и остальные города, страны, народы», — предположил Бальбек.

Ранее руководители Евпатории и французского города Мариньян подписали соглашение о межмуниципальном сотрудничестве.

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