Путин примет участие в открытии движения по Крымскому мосту
Торжественная церемония открытия автодорожной части Крымского моста состоится 15 мая. В мероприятии примет участие президент России Владимир Путин.
Торжественная церемония открытия автодорожной части Крымского моста состоится 15 мая. В мероприятии примет участие президент России Владимир Путин.
Также глава государства проверит готовность к работе Единого центра управления дорожным движением и эксплуатационных служб транспортного перехода.
На церемонии открытия будут присутствовать рабочие, инженеры, руководители отрасли и регионов, которые были заняты в строительстве и осуществили поставленную задачу на полгода раньше запланированного срока, сообщается на сайте Кремля.
Легковой и общественный транспорт поедет по Крымскому мосту уже на следующий день, 16 мая.