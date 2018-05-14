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16:49 (мск), источник: "Российская газета"

Путин примет участие в открытии движения по Крымскому мосту

Торжественная церемония открытия автодорожной части Крымского моста состоится 15 мая. В мероприятии примет участие президент России Владимир Путин.

Также глава государства проверит готовность к работе Единого центра управления дорожным движением и эксплуатационных служб транспортного перехода.

На церемонии открытия будут присутствовать рабочие, инженеры, руководители отрасли и регионов, которые были заняты в строительстве и осуществили поставленную задачу на полгода раньше запланированного срока, сообщается на сайте Кремля.

Легковой и общественный транспорт поедет по Крымскому мосту уже на следующий день, 16 мая.

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