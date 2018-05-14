Французский мэр признался, что хотел бы проехать по Крымскому мосту

Источник: РИА "Новости"

«Конечно же, я бы хотел проехать по мосту. Если бы я мог присутствовать на открытии этого моста, конечно бы, я туда поехал», — сказал журналистам Ле Диссэ.

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