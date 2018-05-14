Назарбаев и Путин «обговорили все вопросы» в неформальной обстановке

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 14 мая — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел неформальную встречу с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

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Содержание беседы глав государств передает РИА Новости.

«Мне очень приятно продолжить с вами разговор, который мы начали еще вчера вечером в неформальной обстановке», — сказал Путин, открывая официальную встречу с Назарбаевым, в преддверии саммита ЕАЭС в Сочи.

«Казахстан — не только наш стратегический союзник и один из самых ближайших партнеров, но и отношения между нашими странами развиваются успешно и последовательно. В экономике в прошлом году мы показали хороший результат — плюс 30,5% роста товарооборота», — сообщил Путин.

Со своей стороны Назарбаев заверил собеседника, что «Казахстан всегда рядом».

«Работа у нас идет нормально. Мы вчера обговорили все вопросы, которые есть. Вопросы возникают всегда между соседними государствами, но у нас настолько тесные отношения между правительствами, что все возникающие вопросы мы можем решать, не создавая никакого ажиотажа», — сказал президент Казахстана.

Также он подчеркнул, что попыткам создать такой ажиотаж «не придает никакого значения».

«Мы союзники, близкие государства, и СМИ обоих государств должны работать в таком же ключе, не раздувать из мухи слона, если возникают какие-то вопросы. Мы все эти 25 лет их так решаем», — добавил Назарбаев.

Президент Казахстана назвал переизбрание Владимира Путина президентом РФ «историческим событием».

«Восемнадцатого марта произошло историческое событие. Вы с огромным триумфом завоевали доверие российского народа. Это доверие россиян в этих сложных условиях очень многого стоит», — сказал Назарбаев.