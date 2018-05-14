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16:52 (мск), источник: ТАСС

Иванка Трамп и Стив Мнучин открыли табличку на посольстве США в Иерусалиме

Президент Соединенных Штатов на церемонию не прибыл.

Источник: AFP 2018

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая. /ТАСС/. Дочь и помощник президента США Иванка Трамп и министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин сняли в понедельник покрывало с таблички на новом посольстве страны в Иерусалиме. Церемонию открытия американской дипмиссии транслирует в настоящий момент канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Facebook.

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С израильской стороны на церемонии присутствует руководство страны в полном составе: премьер-министр Биньямин Нетаньяху, президент страны Реувен Ривлин, спикер Кнессета (парламента) Юлий Эдельштейн. Делегацию США возглавляет первый заместитель госсекретаря Джон Салливан.

Решение о переносе американской дипмиссии из Тель-Авива в Иерусалим принял 6 декабря прошлого года глава Белого дома Дональд Трамп сразу после того, как в тот же день он заявил о признании Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля. Сам Трамп на церемонию в Иерусалим не прибыл.

В феврале 2018 года Госдепартамент проинформировал, что изначально 14 мая американский посол и небольшая группа его сотрудников начнут работать в недавно построенном новом здании генерального консульства США в районе Арнона на окраине Иерусалима. Полноценный перевод посольства связан со строительством нового постоянного здания дипмиссии в Иерусалиме, что планируется осуществить в несколько этапов на протяжении ближайших лет.

Справка
Что нужно знать о споре вокруг ИерусалимаДональд Трамп объявил о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, фактически признав последний столицей Израиля. Конфликт в регионе грозит вспыхнуть с новой силой.
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