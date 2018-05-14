Иванка Трамп и Стив Мнучин открыли табличку на посольстве США в Иерусалиме
Президент Соединенных Штатов на церемонию не прибыл.
Президент Соединенных Штатов на церемонию не прибыл.
С израильской стороны на церемонии присутствует руководство страны в полном составе:
Решение о переносе американской дипмиссии из
В феврале 2018 года Госдепартамент проинформировал, что изначально 14 мая американский посол и небольшая группа его сотрудников начнут работать в недавно построенном новом здании генерального консульства США в районе Арнона на окраине Иерусалима. Полноценный перевод посольства связан со строительством нового постоянного здания дипмиссии в Иерусалиме, что планируется осуществить в несколько этапов на протяжении ближайших лет.