Главный прокурор Воронежской области заработал 2,7 млн рублей в 2017 году

Источник: РИА "Воронеж"

Прокурор Воронежской области Николай Шишкин заработал в 2017 году 2,7 млн рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в понедельник, 14 мая. Его супруга отчиталась о заработке в 3,7 млн рублей.

В собственности у Николая Шишкина на момент формирования отчета о доходах за 2017 год находился земельный участок 1,2 тыс. кв. м и квартира площадью 140,4 м. Еще один земельный участок семьи — в собственности супруги главного прокурора. Его площадь — 459 кв. м. Также у жены Николая Шишкина есть дача площадью 143, 1 кв. м и гараж на 24 кв. м. Транспортных средств в собственности супругов не оказалось.

Согласно сведениям о доходах работников прокуратуры за 2017 год, зампрокурора области Василий Хромых заработал 2,27 млн рублей, а его супруга — 9 тыс. рублей. При этом в собственности у семьи два автомобиля — Ауди Q5 у Василия Хромых и Subaru Forester — у его жены.