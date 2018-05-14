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18:27 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Главный прокурор Воронежской области заработал 2,7 млн рублей в 2017 году

Доход супруги Николая Шишкина оказался на 1 млн рублей больше.

Источник: РИА "Воронеж"

Прокурор Воронежской области Николай Шишкин заработал в 2017 году 2,7 млн рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в понедельник, 14 мая. Его супруга отчиталась о заработке в 3,7 млн рублей.

В собственности у Николая Шишкина на момент формирования отчета о доходах за 2017 год находился земельный участок 1,2 тыс. кв. м и квартира площадью 140,4 м. Еще один земельный участок семьи — в собственности супруги главного прокурора. Его площадь — 459 кв. м. Также у жены Николая Шишкина есть дача площадью 143, 1 кв. м и гараж на 24 кв. м. Транспортных средств в собственности супругов не оказалось.

Согласно сведениям о доходах работников прокуратуры за 2017 год, зампрокурора области Василий Хромых заработал 2,27 млн рублей, а его супруга — 9 тыс. рублей. При этом в собственности у семьи два автомобиля — Ауди Q5 у Василия Хромых и Subaru Forester — у его жены.

Доходы еще трех зампрокурора Воронежской области распределились в 2017 году следующим образом: Иван Панченко — 2,39 млн рублей, Геннадий Буслаев — 2,38 млн рублей, Юрий Немкин — 1,8 млн рублей. Полный список сведений о доходах работников прокуратуры Воронежской области можно посмотреть здесь.

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