Главный прокурор Воронежской области заработал 2,7 млн рублей в 2017 году
Доход супруги Николая Шишкина оказался на 1 млн рублей больше.
Доход супруги Николая Шишкина оказался на 1 млн рублей больше.
Прокурор Воронежской области Николай Шишкин заработал в 2017 году 2,7 млн рублей, сообщила
В собственности у Николая Шишкина на момент формирования отчета о доходах за 2017 год находился земельный участок 1,2 тыс. кв. м и квартира площадью 140,4 м. Еще один земельный участок семьи — в собственности супруги главного прокурора. Его площадь — 459 кв. м. Также у жены Николая Шишкина есть дача площадью 143, 1 кв. м и гараж на 24 кв. м. Транспортных средств в собственности супругов не оказалось.
Согласно сведениям о доходах работников прокуратуры за 2017 год, зампрокурора области Василий Хромых заработал 2,27 млн рублей, а его супруга — 9 тыс. рублей. При этом в собственности у семьи два автомобиля — Ауди Q5 у Василия Хромых и Subaru Forester — у его жены.
Доходы еще трех зампрокурора Воронежской области распределились в 2017 году следующим образом: Иван Панченко — 2,39 млн рублей, Геннадий Буслаев — 2,38 млн рублей, Юрий Немкин — 1,8 млн рублей. Полный список сведений о доходах работников прокуратуры Воронежской области можно посмотреть здесь.