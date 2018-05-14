На время чемпионата мира в Самаре приостановят действие закона о тишине

Инициатором поправок выступила администрация Самары. По ее данным, в рамках чемпионата мира по футболу в фанзоне планируется организовать трансляции 64 матчей, 61 из которых заканчивается после 23:00. При этом согласно действующему закону о тишине покой граждан нельзя нарушать с 22:00 до 08:00, а в период с 1 июня по 21 августа — с 23:00 до 08:00.

Чтобы организаторам трансляций не пришлось нести административную ответственность, в закон решили внести изменения. Он не будет распространяться «на действия физических и юридических лиц… связанные с проведением прямых трансляций, осуществляемых в рамках … чемпионата мира по футболу FIFA-2018».

Представители дирекции города-организатора попросили расширить смысл поправок. «В законе нужно отразить не только трансляции, но и другие мероприятия фестиваля болельщиков», — считает начальник правового отдела Дирекции-2018 Дмитрий Карасев.

Он рассказал, что в течение часа после окончания трансляций в фанзоне продолжится культурно-развлекательная программа, будет играть диджей. Кроме того, с 2 часов ночи до 8 утра должна быть произведена уборка площадки и завоз продуктов питания и напитков. Все это полностью соответствует правилам FIFА.