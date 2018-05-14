Дмитрий Азаров: «Нам необходимо учесть все возможные риски, чтобы максимально защитить права дольщиков»

Источник: РИА "Новости"

Глава региона напомнил, что президент России Владимир Путин особое внимание уделяет обеспечению безопасности инвестиций граждан в жилищное строительство. Проблема обманутых дольщиков приобрела в стране и в регионе серьезный масштаб, поэтому изменения в законодательстве предусматривают ужесточение требований к застройщикам и дополнительные меры защиты физических лиц — участников долевого строительства.

«Эти вопросы являются приоритетными для региональной власти, как в сфере защиты прав дольщиков, так и в работе по выполнению плана жилищного строительства в текущему году и создании надежного задела на последующие годы», — сказал глава региона.

С 1 июля 2018 г. застройщиком может выступать только коммерческая организация, имеющая не менее чем трехлетний опыт участия в строительстве многоквартирных домов общей площадью не менее 10 тыс. кв. м.

Застройщик должен располагать собственными средствами в размере не менее 10% от проектной стоимости строительства. Законодательством вводится принцип «один застройщик — одно разрешение на строительство», таким образом, с 1 июля застройщики не смогут осуществлять одновременно строительство по нескольким разрешениям.

Кроме того, с октября 2017 г. заработал государственный фонд защиты дольщиков, который является гарантом обеспечения обязательств перед участниками долевого строительства. Создана единая информационная система, куда с 1 января 2018 года вносятся данные обо всех застройщиках и объектах долевого строительства.

Также усиливается контроль за использованием застройщиком денежных средств, существенно ограничивается возможность ведения им иной хозяйственной деятельности. Глава региона отметил еще один принципиальный момент — законодательство побуждает застройщика стать более открытым, размещать достаточно большой объем информации на своем официальном сайте.

Эти нововведения должны положительно сказаться на безопасности средств граждан, заключающих договоры долевого участия по новом правилам, поскольку к строительству долевок будут допускать только добросовестных застройщиков.

«Проблемы, которые сложились в отрасли на определенном этапе, во многом были обусловлены тем, что в нее пришли люди непрофессиональные, а зачастую — отпетые мошенники. Риски от их деятельности легли на всю отрасль. Мы собрались, чтобы в будущем этих рисков избежать» Дмитрий Азаров

Вместе с тем изменения наложат на застройщиков и дополнительные обязательства. Дмитрий Азаров подчеркнул: важно создать максимально комфортные условия для работы добросовестных застройщиков, при этом соблюдая права граждан.

«Ужесточение требований к застройщику не должно отразиться на людях, привести к удорожанию жилья, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Нам необходимо учесть все возможные риски, построить свою работу так, чтобы максимально защитить права дольщиков».

Дмитрий Азаров также жестко высказался в отношении возможных коррупционных рисков, которые зачастую сопутствуют переходным периодам.

«Любое проявление признаков коррупции будет находить должную оценку правоохранительных органов», — заявил глава региона и акцентировал внимание силовых ведомств на необходимости тщательного контроля за прохождением документации по каждому объекту строительства.

В то же время необходимо создание максимально комфортных условий выдачи разрешений на строительство в период до 1 июля 2018 года, чтобы не допустить проседания в темпах строительства жилья. Все застройщики, которые работают на рынке честно и эффективно, должны иметь возможность получить эту документацию в короткие сроки.

«Работа министерства строительства региона, органов региональной и муниципальной власти в целом должна быть настроена на это максимально», — подчеркнул Дмитрий Азаров.