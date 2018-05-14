Возвращение во власть. Алексей Кудрин уходит из советов директоров Сбербанка и НПФ «Будущее»
Алексей Кудрин покинет советы директоров Сбербанка и НПФ «Будущее». При уходе из пенсионного фонда
Алексей Кудрин покинет советы директоров Сбербанка и НПФ «Будущее». При уходе из пенсионного фонда
Алексей Кудрин покидает советы директоров компаний и организаций в связи с назначением на пост главы Счетной палаты — это необходимо, чтобы избежать конфликта интересов, рассказал Forbes представитель финансиста Павел Демидов.
Речь идет о постах заместителя набсовета Сбербанка и главы совета директоров НПФ «Будущее» Бориса Минца, говорится на сайтах компаний. Кроме того, Кудрин значится в попечительных советах РЭШ, Государственного Эрмитажа, Мариинского театра, и других, указано на его личном сайте.
В материалах Сбербанка от 14 мая сообщается, что набсовет исключил Кудрина из своего списка кандидатов, вместо него в перечень включена зампред правления Сбербанка Белла Златкис. Срок ухода Кудрина из НПФ «Будущее» пока не ясен.
Отставка на 150 млн
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Вознаграждение членов совета директоров обычно подбирается индивидуально с учетом внутренних положений компании, однако в случае, если предусматривается опцион на акции, может возникнуть конфликт интересов — член совета директоров принимает оперативные решения, которые гипотетически могут повлиять на стоимость ценных бумаг, говорит партнер адвокатского бюро ЕМПП Олег Бычков. Впрочем, наличие конфликта интересов во многом зависит от документации и условий опциона.
Главой совета директоров НПФ «Будущее» Кудрин стал в начале 2015 года — через некоторое время после того, как «ОПС Благосостояние» приобрел Борис Минц.
Поиск нового независимого директора — это достаточно сложная задача, так как их не так много на рынке, а публичным компаниям надо согласовать его кандидатуру еще с биржей, говорит Олег Бычков. Кроме того, новый член совета директоров должен иметь не только высокую квалификацию, но и быть комфортным акционерам и инвесторам, они должны доверять лицу, которому будут предоставлять корпоративную информацию, добавляет он.
Главный счетовод
14 мая Кудрин заявил, что он согласен возглавить Счетную палату. Свое решение Алексей Кудрин объяснил в посте на Facebook тем, что сейчас необходимо совершенствовать методы контроля, нужны открытость аудита и действенные механизмы предотвращения коррупции. Официальное назначение еще не состоялось — пока ведомство возглавляет Татьяна Голикова, которая ранее была выдвинута
В 2017 году Счетная палата опубликовала заявление, в котором указала на манипуляции с пенсионнными накоплениями россиян. Риски сосредоточены в процессе перехода граждан из одного фонда в другой и в работе удостоверяющих центров, генерирующих электронную подпись граждан, заявляла Счетная палата. Тогда ведомство проверяло три фонда — НПФ Сбербанка, НПФ Электроэнергетики и НПФ «Газфонд — пенсионные накопления».