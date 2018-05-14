Возвращение во власть. Алексей Кудрин уходит из советов директоров Сбербанка и НПФ «Будущее»

Источник: РИА "Новости"

Алексей Кудрин покидает советы директоров компаний и организаций в связи с назначением на пост главы Счетной палаты — это необходимо, чтобы избежать конфликта интересов, рассказал Forbes представитель финансиста Павел Демидов.

Речь идет о постах заместителя набсовета Сбербанка и главы совета директоров НПФ «Будущее» Бориса Минца, говорится на сайтах компаний. Кроме того, Кудрин значится в попечительных советах РЭШ, Государственного Эрмитажа, Мариинского театра, и других, указано на его личном сайте.

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В материалах Сбербанка от 14 мая сообщается, что набсовет исключил Кудрина из своего списка кандидатов, вместо него в перечень включена зампред правления Сбербанка Белла Златкис. Срок ухода Кудрина из НПФ «Будущее» пока не ясен.

Отставка на 150 млн

В пресс-службе НПФ «Будущее» отказались комментировать изменения состава совета директоров. Как рассказали Forbes источник в фонде и собеседник, близкий к НПФ, у Кудрина, помимо стандартного вознаграждения для члена совета директоров, был опцион на 1% акций финансовой группы «Будущее». По состоянию на 14 мая стоимость такой доли составляет свыше 150 млн рублей.

Вознаграждение членов совета директоров обычно подбирается индивидуально с учетом внутренних положений компании, однако в случае, если предусматривается опцион на акции, может возникнуть конфликт интересов — член совета директоров принимает оперативные решения, которые гипотетически могут повлиять на стоимость ценных бумаг, говорит партнер адвокатского бюро ЕМПП Олег Бычков. Впрочем, наличие конфликта интересов во многом зависит от документации и условий опциона.

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Главой совета директоров НПФ «Будущее» Кудрин стал в начале 2015 года — через некоторое время после того, как «ОПС Благосостояние» приобрел Борис Минц. Экс-министр вряд ли принимал участие в оперативном управлении фонда, считает управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» (ранее рейтинговал НПФ «Будущее») Павел Митрофанов. «Но я допускаю, что он мог помогать Минцам решать какие-то лоббистские вопросы, входить в определенные кабинеты. Во всяком случае перед фондом сейчас стоят более насущные проблемы, такие как работа с проблемными активами и угрозами того, что фонд может быть реализован за кредит О1, по которому он находится в залоге», — говорит Митрофанов.

Поиск нового независимого директора — это достаточно сложная задача, так как их не так много на рынке, а публичным компаниям надо согласовать его кандидатуру еще с биржей, говорит Олег Бычков. Кроме того, новый член совета директоров должен иметь не только высокую квалификацию, но и быть комфортным акционерам и инвесторам, они должны доверять лицу, которому будут предоставлять корпоративную информацию, добавляет он.

Главный счетовод

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14 мая Кудрин заявил, что он согласен возглавить Счетную палату. Свое решение Алексей Кудрин объяснил в посте на Facebook тем, что сейчас необходимо совершенствовать методы контроля, нужны открытость аудита и действенные механизмы предотвращения коррупции. Официальное назначение еще не состоялось — пока ведомство возглавляет Татьяна Голикова, которая ранее была выдвинута премьер-министром Дмитрием Медведевым на пост вице-премьера по социальной политике.