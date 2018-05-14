Глава избиркома Крыма прокомментировал новые санкции ЕС

«Это просто пилюлька для украинского руководства, чтобы они хоть чем-то потешились. Работа избирательной комиссии Республики Крым никоим образом не пострадает от этих санкций, пусть в этом плане они будут спокойны. То, что касается, каких-либо ограничений, то это пишется просто так. Никакой недвижимости в Европе и за пределами страны, я уверен, ни у заместителя, ни у секретаря избирательной комиссии республики Крым нет и быть не могло. Это все чистая формальность только для того, чтобы потешить самолюбие украинского президента», — сказал Малышев.
Глава избиркома склонен считать санкции ЕС признанием качественной работы его подчиненных.
«Эти санкции — показатель качественной работы избирательной комиссии Республики Крым, которая качественно, добросовестно и профессионально провела выборы президента нашей страны»
Ранее сообщалось, что Брюссель добавил в расширенный санкционный список ЕС пять сотрудников избиркомов Крыма и Севастополя в связи с их участием в организации российских президентских выборов 18 марта 2018 года. В их числе зампред избиркома Крыма Инна Гузеева и секретарь Наталья Безрученко.
Ограничительные меры включают запрет на въезд и замораживание активов. Таким образом, общее число лиц, перечисленных ЕС в этом санкционном списке, увеличено до 155.