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18:32 (мск), источник: РИА Новости

Глава избиркома Крыма прокомментировал новые санкции ЕС

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. Новые санкции ЕС не доставят неудобств в работе избирательной комиссии Крыма, так как являются формальностью, заявил в понедельник РИА Новости глава избиркома республики Михаил Малышев.

Источник: РИА Новости

«Это просто пилюлька для украинского руководства, чтобы они хоть чем-то потешились. Работа избирательной комиссии Республики Крым никоим образом не пострадает от этих санкций, пусть в этом плане они будут спокойны. То, что касается, каких-либо ограничений, то это пишется просто так. Никакой недвижимости в Европе и за пределами страны, я уверен, ни у заместителя, ни у секретаря избирательной комиссии республики Крым нет и быть не могло. Это все чистая формальность только для того, чтобы потешить самолюбие украинского президента», — сказал Малышев.

Глава избиркома склонен считать санкции ЕС признанием качественной работы его подчиненных.

«Эти санкции — показатель качественной работы избирательной комиссии Республики Крым, которая качественно, добросовестно и профессионально провела выборы президента нашей страны»
Малышев

Ранее сообщалось, что Брюссель добавил в расширенный санкционный список ЕС пять сотрудников избиркомов Крыма и Севастополя в связи с их участием в организации российских президентских выборов 18 марта 2018 года. В их числе зампред избиркома Крыма Инна Гузеева и секретарь Наталья Безрученко.

Ограничительные меры включают запрет на въезд и замораживание активов. Таким образом, общее число лиц, перечисленных ЕС в этом санкционном списке, увеличено до 155.

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