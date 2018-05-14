Глава избиркома Крыма прокомментировал новые санкции ЕС

«Это просто пилюлька для украинского руководства, чтобы они хоть чем-то потешились. Работа избирательной комиссии Республики Крым никоим образом не пострадает от этих санкций, пусть в этом плане они будут спокойны. То, что касается, каких-либо ограничений, то это пишется просто так. Никакой недвижимости в Европе и за пределами страны, я уверен, ни у заместителя, ни у секретаря избирательной комиссии республики Крым нет и быть не могло. Это все чистая формальность только для того, чтобы потешить самолюбие украинского президента», — сказал Малышев.