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18:54 (мск), источник: Sputnik.md

Додон и Путин провели встречу в Сочи: о чем говорили лидеры двух стран

Российский и молдавский лидеры обсудили получение Молдовой статуса наблюдателя в ЕАЭС.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в понедельник провел двустороннюю встречу российским лидером Владимиром Путиным. Диалог состоялся по завершении расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета в Сочи.

Путин и Додон обсудили аспекты, связанные с получением Молдовой статуса государственного наблюдателя в ЕАЭС.

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До этого молдавский лидер, выступая на заседании высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, заявил, что в понедельник для Молдовы произошло историческое событие.

«Сегодня важный день, историческое событие — Республика Молдова получила официальный статус наблюдателя при ЕАЭС. К более активному участию в интеграционных проектах на просторах СНГ граждане Молдовы стремились давно. В течение последних лет собраны сотни тысяч подписей — сначала за интеграцию в Таможенный союз, потом в ЕврАзЭС», — сказал Додон.

Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС) проголосовал в понедельник за наделение Республики Молдова статусом государственного наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с первого января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

В Сочи в понедельник стартовал саммит Евразийского экономического союза. В нем участвуют лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии, а также Молдовы, которая в ЕАЭС не входит. На форуме обсуждаются вопросы экономики, торговли, энергетики и медицины.

В апреле 2017 года Игорь Додон подписал меморандум о сотрудничестве Молдовы с ЕАЭС.

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