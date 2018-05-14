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14 мая, источник: БЕЛТА

Пакет мер по стимулированию рождаемости будет разрабатываться в Беларуси — Костевич

«Это приоритет для страны. Сегодня мы обсуждаем современные вызовы, анализируем причины, которые привели к снижению рождаемости, и исходя из этого будет нарабатываться пакет мер, чтобы стимулировать рождаемость. Наша задача — чтобы в семьях было не менее трех детей», — сказала министр Ирина Костевич.

Источник: БЕЛТА

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пакет мер, направленный на стимулирование рождаемости, будет разрабатываться в Беларуси, сообщила сегодня журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич перед заседанием Национального совета по гендерной политике, которое прошло на базе РНПЦ «Мать и дитя», передает корреспондент БЕЛТА.

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Ирина Костевич подчеркнула важность того, чтобы в республике как можно больше рождалось детей. «Это приоритет для страны. Сегодня мы обсуждаем современные вызовы, анализируем причины, которые привели к снижению рождаемости, и исходя из этого будет нарабатываться пакет мер, чтобы стимулировать рождаемость. Наша задача — чтобы в семьях было не менее трех детей», — сказала министр.

Она отметила, что в Беларуси создана действенная система государственной поддержки материнства и детства. Более 500 тыс. детей на сегодняшний день получают различные виды государственных пособий, на эти цели направляется почти 2% ВВП.

«Система постоянно совершенствуется. Так, в 2011 году в два раза увеличилось пособие в связи с рождением ребенка, и сегодня на первого ребенка выплачивается 10 бюджетов прожиточного минимума, на второго и последующих детей — 14 БПМ. В 2013 году пересмотрены пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, на первого ребенка пособие составляет 35%, на второго и последующих — 40% от средней заработной платы. Беларусь одна из немногих стран, которые сохранили отпуск по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, понимая, как это важно для здоровья матери и ребенка», — рассказала Ирина Костевич.

Помощь оказывается семьям, в которых родились двойни, тройни и более детей. В частности, родителям предоставляется услуга няни. «Это направление нам нужно серьезно развивать, независимо от количества детей», — считает министр.

Заседание Национального совета по гендерной политике прошло накануне Международного дня семьи. Его участники познакомились с работой научно-практического центра «Мать и дитя», передовыми технологиями, которые позволяют сохранять беременность женщинам с экстрагенитальными патологиями и выхаживать новорожденных с низкой массой тела.

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