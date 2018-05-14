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21:26 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Эстония отразила вторжение «восточного соседа» Муриниуса

В Эстонии в воскресенье закончились крупнейшие в истории страны учения, по легенде которых ополчение и армия Эстонии вместе с союзниками по НАТО отражали вторжение расположенной к востоку державы под названием Муриниус и ее сателлитов.

Источник: Reuters

Заключительная фаза 12-дневных учений Siil-2018 («Ёж-2018») проходила на юго-востоке Эстонии, близ границы с Россией.

«Согласно сценарию, к востоку от нас находится государство Муриниус, которое захотело политически, экономически, а также военным путем утвердиться на территории Эстонии и Латвии, Эстония и Латвия объединяют силы, и к ним на помощь прибывают союзники, чтобы противостоять этому», — так в телеинтервью описал легенду учений перед их началом начальник оперативного управления Сил обороны Эстонии полковник Арон Кальмус, добавив, что легенда была разработана союзниками Эстонии по НАТО.

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В первые несколько дней эстонское добровольное ополчение Кайтселийт (Союз обороны) и армия отрабатывали, в частности, мобилизацию и развертывание частей с участием резервистов.

«Способность Сил обороны отвечать на неконвенциональные угрозы и развязывание против нас гибридной войны должна идти в ногу со временем», — написала пресс-служба эстонской армии на свой странице в Facebook, подводя итоги учений.

Всего в учениях, как сообщают эстонские военные, приняли участие 13 тысяч человек. В Siil-2018 участвовали дислоцированный в Эстонии британский батальон, подразделения из США, Германии, Канады, Бельгии и других стран НАТО, авиация Польши, Британии, США и Франции, а также две роты и военные медики из не входящих в НАТО, но тесно сотрудничающих с альянсом Швеции и Финляндии.

Посткрымские изменения

Участник учений, бывший корреспондент одной из эстонских газет в Москве, а ныне житель юго-востока Эстонии и активный член Кайтселийта Игорь Таро считает, что учения Siil-2018 прошли с пользой: «На личном уровне они как-то добавили уверенности, что какая-нибудь колонна бронетехники не сможет пройти сквозь Эстонию безнаказанно».

«Если сравнить с тем, что было ещё четыре года назад, то изменения огромные. У нас — даже у Кайтселийта, а не только у армии — теперь есть современные системы вооружений. И еще добавились такие возможности союзников, какие Эстония сама не смогла бы обеспечить. Учения же были очень важны в том смысле, что мы получили представление о своем умении все это вместе использовать», — сказал Таро Би-би-си.

«Посмотрев на действия союзников, могу сказать, что рассказы о разучившейся воевать Европе не совсем соответствуют действительности», — добавил Таро.

Другой член Кайтселийта, глава комиссии иностранных дел парламента Эстонии Марко Михкельсон, заверяет, что Siil-2018 и другие подобные учения проводятся исключительно ради сохранения мира.

Договор России и Эстонии о границе, подписанный в 2005 году, до сих пор не ратифицирован парламентами обеих стран. Глава МИД России Сергей Лавров заявил в январе 2018 года, что несмотря на то, что договор пока так и не вступил в силу, «никто эту границу не подвергает сомнению».

Гибридная холодная

«Россия уже давно ведет гибридную холодную войну против западных стран, и это с неизбежностью приводит к тому, что НАТО постоянно приводит свои способности к сдерживанию в соответствие с требованиями времени», — сказал Михкельсон Би-би-си, пояснив, что в этом была и главная цель учений — отработка совместных оборонительных действий союзников, эстонской армии и эстонского ополчения.

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Вероятность так называемой гибридной агрессии, то есть враждебных действий с использованием полуанонимных военных подразделений одновременно с другими методами воздействия, против стран Балтии в НАТО стали активно обсуждать четыре года назад, после того, как Россия применила эти методы при аннексии Крыма и на юго-востоке Украины.

Для противодействия этой потенциальной угрозе союзники по НАТО, в частности, разместили в Эстонии, Латвии, Литве и Польше четыре батальона с бронетехникой.

Эти батальоны и другие постоянно гостящие в странах Балтии подразделения союзников не представляют собой серьёзной военной силы, но служат, по мысли военных и политиков, своего рода предохранителем и напоминанием о том, что нападение на одного члена НАТО считается нападением на все страны альянса.

Официальная Россия заверяет, что не имеет намерений тем или иным способом напасть на какую-либо из балтийских стран.

Президент России Владимир Путин в интервью агентству Блумберг назвал разговоры об угрозе Прибалтике со стороны России «полным бредом».

«Мы что, собираемся воевать с НАТО, что ли? В странах НАТО сколько человек проживает? Где‑то 600 миллионов, да? А в России — 146 миллионов. Да, мы — крупнейшая ядерная держава. Но вы что, реально предполагаете, что мы собираемся завоевать Прибалтику, используя ядерное оружие, что ли? Что за бред?» — ответил Путин на вопрос журналиста в сентябре 2016 года.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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