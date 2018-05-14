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21:35 (мск), источник: Интерфакс

Посольство РФ сообщило о допросах прибывающих в Великобританию россиян

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU — В посольстве России в Лондоне сообщили о задержаниях и допросах сотрудниками силовых структур Великобритании российских граждан, прилетающих в эту страну.

«В Посольство России в Лондоне стали поступать сообщения о немотивированных задержаниях и допросах сотрудниками пограничной службы МВД Великобритании и полиции российских граждан, прибывающих сюда на законных основаниях, то есть при наличии британской визы», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства.

В диппредставительстве рекомендуют всем, у кого возникли аналогичные проблемы в аэропортах до или после прохождения паспортного контроля, сообщить об этом в посольство по электронной почте info@rusemb.org.uk «на основе конфиденциальности для учета и предотвращения возможного дискриминационного подхода со стороны британских властей в отношении российских граждан, прибывающих в Великобританию».

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