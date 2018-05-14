МИД Израиля обвинил ХАМАС в гибели десятков палестинцев в Газе

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

Акции протеста проходят в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты ведут огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным министерства здравоохранения Палестины, число погибших достигло 52 человек, еще более 2,4 тысячи получили ранения.

Палестинских исламистов внешнеполитическое ведомство обвинило в организации многотысячных протестов, участники которых толпами прорывались на территорию еврейского государства и были встречены огнем.

«Палестинские жертвы — это вина только ХАМАС, организатора массовой кампании саботажа пограничных сооружений и прорыва в Израиль», — написал МИД в микроблоге Twitter.

Израильтяне признают, что применяли огнестрельное оружие, но отвергают упреки в непропорциональности силы и оправдывают свои действия потребностями самообороны.

«Израиль не допустит вторжения враждебных элементов и будет защищать своих граждан от насилия ХАМАС», — предупредил МИД.