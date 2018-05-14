МИД Израиля обвинил ХАМАС в гибели десятков палестинцев в Газе

Акции протеста проходят в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из
«Палестинские жертвы — это вина только ХАМАС, организатора массовой кампании саботажа пограничных сооружений и прорыва в Израиль», — написал МИД в микроблоге Twitter.
Израильтяне признают, что применяли огнестрельное оружие, но отвергают упреки в непропорциональности силы и оправдывают свои действия потребностями самообороны.
«Израиль не допустит вторжения враждебных элементов и будет защищать своих граждан от насилия ХАМАС», — предупредил МИД.
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