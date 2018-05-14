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22:32 (мск), источник: РИА Новости

Познер прокомментировал перенос посольства США в Иерусалим

РИГА, 14 мая — РИА Новости. Перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим свидетельствует, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп полностью игнорирует международное сообщество, заявил в эфире программы Baltkom-online на радио Baltkom, посвященной ситуации в Израиле, российский журналист Владимир Познер.

Источник: РИА Новости

«Это демонстрация того, что США в лице Трампа абсолютно игнорируют международное сообщество. США никого не ставят ни в грош, кроме себя. Они считают, что никаких последствий не будет, они исходят с позиции сильного, а США сейчас, действительно, самые сильные», — сказал Познер.

По мнению журналиста, нынешнее противостояние может вызвать как временную реакцию, так и взорвать ситуацию.

«Предположить сложно, да я вообще не люблю предполагать, но нетрудно предсказать, что это опасно. Возможно, последуют действия, которые могут взорвать ситуацию. Какая-то реакция будет. Ясно одно — это чрезвычайно опасно», — добавил Познер.

Акции протеста проходят в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты ведут огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погибли 55 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур. Ситуацию в секторе Газа во вторник обсудит Совбез ООН.

В Иерусалиме началась церемония открытия посольства США
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18:12 (мск)© Ньюстюб
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