Познер прокомментировал перенос посольства США в Иерусалим

Источник: РИА Новости

«Это демонстрация того, что США в лице Трампа абсолютно игнорируют международное сообщество. США никого не ставят ни в грош, кроме себя. Они считают, что никаких последствий не будет, они исходят с позиции сильного, а США сейчас, действительно, самые сильные», — сказал Познер.

По мнению журналиста, нынешнее противостояние может вызвать как временную реакцию, так и взорвать ситуацию.

«Предположить сложно, да я вообще не люблю предполагать, но нетрудно предсказать, что это опасно. Возможно, последуют действия, которые могут взорвать ситуацию. Какая-то реакция будет. Ясно одно — это чрезвычайно опасно», — добавил Познер.