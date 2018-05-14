Познер прокомментировал перенос посольства США в Иерусалим
РИГА, 14 мая — РИА Новости. Перенос посольства США из
РИГА, 14 мая — РИА Новости. Перенос посольства США из
«Это демонстрация того, что США в лице Трампа абсолютно игнорируют международное сообщество. США никого не ставят ни в грош, кроме себя. Они считают, что никаких последствий не будет, они исходят с позиции сильного, а США сейчас, действительно, самые сильные», — сказал Познер.
По мнению журналиста, нынешнее противостояние может вызвать как временную реакцию, так и взорвать ситуацию.
«Предположить сложно, да я вообще не люблю предполагать, но нетрудно предсказать, что это опасно. Возможно, последуют действия, которые могут взорвать ситуацию.
Акции протеста проходят в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из