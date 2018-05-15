Губернатор Кубани встретился с послом Испании в Сочи

Первыми, кто разыграет мяч в рамках чемпионата мира на стадионе «Фишт», будут испанская сборная и команда из Португалии. На эту игру все билеты уже распроданы. По словам Вениамина Кондратьева, большое внимание уделили вопросам безопасности. По периметру поля размещено больше 1 000 камер видеонаблюдения, а во время матча на стадионе будет находится около 1 000 стюардов и 600 охранников.

— Мы встречаемся буквально в преддверии огромного спортивного события мирового уровня — это чемпионат мира по футболу. Самый первый матч будет между сборной Испании и Португалией. И могу сказать, что уже сегодня все билеты распроданы, потому что на самом деле команда Испании — это команда высочайшего мирового уровня, безусловно, виртуозная игра, я уверен, будет очень сильное зрелище. И конечно, в преддверии этого спортивного события хочу вас заверить в том, что футбольный Сочи готов максимально к приему гостей. Еще раз хочу подчеркнуть, что и команда Испании, и болельщики будут себя чувствовать комфортно и самое главное — безопасно, — сказал Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.